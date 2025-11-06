Chelsea : 512 jours d’absence et 9 blessures, l’interminable calvaire de Roméo Lavia

«Nous sommes particulièrement désolés pour lui. Il sera indisponible pendant une très longue période». Enzo Maresca faisait la grimace à l’évocation de la situation de Roméo Lavia. Le coach italien voulait lui offrir du temps de jeu en Azerbaïdjan face à Qarabag (2-2) en Ligue des Champions, celui qui lui permettrait de confirmer son retour intéressant sur les pelouses depuis le début de la saison. Le milieu belge de 21 ans n’a malheureusement tenu que 5 minutes après le coup d’envoi, touché à la cuisse et remplacé par Moses Caicedo. «Nous verrons bien, il est trop tôt pour savoir exactement de quelle blessure il s’agit. Espérons que ce ne soit pas grave».

La loi des séries ne s’arrête jamais pour l’ancien de Southampton. Arrivé à Chelsea à l’été 2023 en provenance des Saints contre 67 M€, il n’a pour le moment participé qu’à 29 bouts de matchs, aucun dans son intégralité. Il a raté 77 rencontres en raison de ses 9 blessures, toutes plus ou moins graves. Sur les 811 jours passés chez les Blues depuis son transfert, il en a vécu 512 à l’infirmerie, soit 63,13 % du temps. Un véritable calvaire qui semblait pourtant toucher à sa fin en ce début de saison, alors qu’en septembre, il était enfin revenu à l’entraînement après avoir soigné sa cheville, meurtrie depuis le mois de juin. 7 apparitions plus tard, le voilà de retour à la case départ.

24 heures plus tôt, Maresca louait son retour en forme

Lavia a eu le loisir de disputer 240 minutes, avec un temps de jeu évolutif qui devait lui permettre de retrouver progressivement du rythme, sans mettre son corps en danger. «L’objectif principal pour Romeo, c’est de retrouver la forme et éviter toute blessure, alertait Maresca en conférence de presse de veille de match mardi… A l’heure actuelle, Romeo se trouve dans la même situation que Reece (James) il y a un an, après une longue absence pour blessure au dos. Nous devons le gérer avec la plus grande attention, à chaque instant». A peine 24 heures après ces déclarations, le milieu de terrain s’arrêtait tout net sur le terrain, à nouveau trahi par sa cuisse.

Pourtant, il n’a pas semblé forcer outre mesure. Il connaît sa situation, le staff médical aussi. «Contre Nottingham Forest, nous avions prévu qu’il joue 45 minutes (18 octobre). Puis contre l’Ajax (22 octobre), je crois qu’il a joué une heure et demie (66 minutes en réalité). L’autre jour contre Tottenham (1er novembre, 14 minutes), quand il était sur le terrain, il a été très bon.» Le Diable Rouge (10 sélections) est malheureusement reparti pour quelques semaines de frigo durant lesquelles son équipe devra à nouveau faire sans lui. «Notre seul souhait est qu’il reste en forme. J’aimerais Romeo soit toujours sur le terrain. Mais il est de mon devoir de le protéger également.» Malgré toute la volonté du monde, Maresca et Chelsea ont échoué dans cette mission.