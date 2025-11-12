Menu Rechercher
EdF : le coup de gueule de Didier Deschamps sur les coachs français

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Didier Deschamps sur le banc des Bleus @Maxppp

Ce mercredi, Didier Deschamps a été interrogé sur une statistique qui fait mal. Cette saison, en C1, il n’y a tout simplement aucun coach français malgré 36 équipes qualifiées. Un constat qui fait mal et qui a eu le mérite de faire réagir le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

« Je le regrette. On m’a déjà posé la question. Je trouve que le coach français n’est pas assez valorisé, déjà en France. À l’étranger, il y en a de moins en moins. Est-ce qu’on est moins bons ? Je ne pense pas. Peut-être qu’ils sont mieux organisés, au sens large, certainement. En Ligue 1 ou en Ligue 2, je n’ai rien contre les coachs étrangers, mais ils occupent les places. Je suis déçu, car il y a des coachs français qui ont les capacités, mais qui ne sont pas sollicités. Factuellement, la statistique est là, et elle n’est pas belle, mais ça ne remet pas en cause la qualité de nos entraîneurs. »

