L’Équipe de France doute du Real Madrid pour Kylian Mbappé

C’est l’information de ce vendredi pour l’Equipe de France. Après avoir obtenu sa qualification ce jeudi face à l’Ukraine (4-0), les Bleus vont se déplacer en Azerbaïdjan sans Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Manu Koné, rappelés par leur club. Pour ce qui est du capitaine des Bleus, la raison donnée par le Real Madrid est une gêne à la cheville droite qui nécessite des examens complémentaires.

La suite après cette publicité

Une version qui ferait grincer des dents en France. En effet, à en croire les informations de RMC Sport, beaucoup de personnes soupçonnent une blessure diplomatique. Pour s’appuyer sur cette théorie, la presse espagnole a expliqué qu’aucun examen médical n’allait être fait sur l’ancien Parisien. Certaines personnes de l’entourage des Bleus prennent néanmoins plus de pincettes en affirmant que des examens complémentaires sont à suivre pour l’attaquant de 26 ans à Madrid.