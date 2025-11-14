EdF : Mbappé, Camavinga et Koné quittent les Bleus !

Large vainqueur de l’Ukraine hier soir (4-0), l’équipe de France s’est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il reste toutefois un match des éliminatoires à disputer aux Bleus en Azerbaïdjan. Un déplacement que ne feront pas trois joueurs de l’équipe entraînée par Didier Deschamps. Pas de surprise pour deux d’entre eux : Eduarduo Camavinga et Manu Koné. Le premier est touché aux ischio-jambiers et le deuxième est suspendu après le carton jaune reçu hier. En revanche, la FFF annonce sur son site officiel que le capitaine des Bleus a toujours un souci à la cheville.

La suite après cette publicité

«Les internationaux Manu Koné, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé sont remis à la disposition de leur club. La délégation de l’équipe de France s’envole pour Bakou où elle affrontera l’Azerbaïdjan dimanche à 21h heure locale, 18 heures. Française. Eduardo Camavinga, Manu Koné et Kylian Mbappé n’effectueront pas le déplacement. Manu Koné a reçu un carton jaune face à l’Ukraine et est suspendu. Eduardo Camavinga était gêné par une tension musculaire à l’ischio gauche. Kylian Mbappé se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid», indique le communiqué.