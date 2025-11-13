France - Ukraine : les notes du match

C’est un duel qui est presque devenu un classique du foot européen : sur la pelouse du Parc des Princes, les Bleus défiaient l’Ukraine, dans le cadre des qualifications pour le prochain Mondial. Les troupes de Didier Deschamps avaient d’ailleurs l’opportunité de s’offrir leur billet pour l’Amérique avec une victoire ce soir, alors que l’Ukraine était en bonne position pour les barrages. Pour ce match, le sélectionneur national misait sur Maignan dans les cages, avec Digne, Upamecano, Saliba et Koundé devant lui. Dans l’entrejeu, on retrouvait Koné et Kanté, avec devant eux une ligne de trois composée de Barcola, Cherki et Olise. Mbappé était la référence offensive tricolore. En face, quelques noms bien connus, comme le Parisien Illia Zabarnyi ou Roman Yaremchuk. Et avec cette victoire 4-0, les Bleus sont officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, la huitième de suite pour la France.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 France 13 5 +10 4 1 0 13 3 3 Ukraine 7 5 -3 2 1 2 8 11

Sans trop de surprise, les Français s’emparaient vite du ballon, avec des joueurs offensifs qui avaient à cœur de se montrer, conscients qu’ils avaient une opportunité en l’absence de certains titulaires. Rayan Cherki manquait par exemple le cadre d’une tentative depuis l’entrée de la surface (13e), alors que Kylian Mbappé, qui espère se ressourcer en sélection suite aux problèmes en interne au Real, voyait Trubin déjouer sa tentative (17e). Dominateurs et peu inquiétés, dans ce contexte particulier lié aux dix ans des attentats qui ont secoué Paris, les Tricolores étaient cependant assez maladroits dans les derniers mètres, à l’image de Cherki et Mbappé, assez brouillons. Les occasions étaient donc rares, avec une équipe qui était aussi à court d’idées lorsqu’elle avait le ballon et semblait s’en remettre à ses individualités.

Première période laborieuse, du mieux en deuxième période

Barcola était proche de trouver la faille avant la pause, mais Trubin sortait une belle parade sur l’enroulé du Parisien, et le cuir touchait même le poteau (42e). La plus grosse occasion du match pour un Barcola assez volontaire et entreprenant devant. On ne pouvait pas forcément en dire autant d’Olise ou Mbappé. Jusqu’ici en tout cas. Mais globalement, le spectacle proposé par les Bleus restait assez pauvre. Que dire des Ukrainiens, qui n’avaient pas tiré une seule fois sur toute la première période. Au retour des vestiaires, les Bleus se faisaient même une grosse frayeur avec un possible penalty d’Upamecano sur Nazaryna, finalement non accordé après recours à la VAR. Mieux encore, quelques minutes plus tard, c’est la France qui allait bénéficier d’un penalty suite à une faute sur Olise, excellent en deuxième période (54e).

La suite après cette publicité

C’est le spécialiste Kylian Mbappé qui allait s’en charger, plaçant parfaitement le ballon sous la barre sur sa panenka (1-0, 55e). Le début d’une deuxième période bien plus agréable et riche en spectacle… Le Merengue n’était d’ailleurs pas loin du doublé sur cette frappe à angle fermé, mais très dangereuse (58e). Le but avait donné un nouvel élan aux Bleus, désormais un peu plus tranchants. Mbappé était notamment très actif, mais butait souvent sur un Trubin assez en jambes. Si Ekitiké, tout juste entré, trouvait le poteau (71e), c’est Olise qui faisait le break. Au niveau du point de penalty, le Bavarois pivotait et expédiait une frappe puissante au fond (2-0, 76e). A noter la belle récupération d’Akliouche au départ et la belle passe décisive de Kanté. En face, c’était le néant, et les Bleus continuaient de se procurer des occasions. Mbappé y allait de son doublé, poussant le ballon au fond après une drôle d’intervention ratée de Trubin sur Ekitike (3-0, 83e). Le joueur de Liverpool se mêlait justement à la fête. Après un rush en solitaire, il combinait avec Mbappé à l’entrée de la surface et fusillait Trubin après ce une-deux (4-0, 88e). Rendez-vous cet été en Amérique !

- L’homme du match : Kylian Mbappé (7,5) : capitaine des Bleus, l’attaquant du Real Madrid s’est montré très discret en première période. Auteur d’une première frappe sèche obligeant Trubin à se déployer (16e), le numéro 10 des Bleus a ensuite été peu servi par ses partenaires. Gêné par la densité du bloc ukrainien, il libérait finalement les siens sur penalty et une panenka parfaitement maîtrisée (55e). Plus en vue, il se signalait d’une nouvelle frappe non cadrée (58e) avant de tomber sur un Trubin inspiré (63e) et de manquer de précision (79e). Opportuniste, il profitait enfin du travail d’Ekitike pour s’offrir un doublé et inscrire son 55e but en sélection (83e). Sa 400e réalisation en carrière. En fin de match, il servait Ekitike pour le but du 4-0. Décisif - plus que brillant - il aura encore une fois largement participé au succès des Bleus.

La suite après cette publicité

France

- Maignan (5) : alors que Lucas Chevalier, présent sur le banc, traverse une zone de turbulences dans la capitale française, le dernier rempart de l’AC Milan a lui passé une soirée très calme. Conséquence directe de l’outrageuse domination des Bleus, il n’a eu aucun arrêt à effectuer. Propre dans ses relances, il a finalement contemplé ses coéquipiers sécuriser la qualification pour la prochaine Coupe du Monde.

- Digne (6,5) : en concurrence avec Théo Hernandez au poste de latéral gauche, le joueur d’Aston Villa a parfaitement tenu son rang. Solide défensivement, il a surtout participé au jeu offensif des Bleus en multipliant les centres et les passes tranchantes. Un match intéressant dans l’engagement et les prises d’initiative.

La suite après cette publicité

- Upamecano (6,5) : impressionnant lors de la victoire du Bayern Munich face au PSG, le défenseur de 27 ans n’a pas eu grand-chose en première période, largement dominée par les Bleus. Très sérieux sur les rares interventions à effectuer, il s’est également appliqué à la relance. Coupable d’un pied haut dans sa propre surface au retour des vestiaires, il était sauvé par la VAR. Hormis cette petite frayeur, il aura livré un match plein face aux deux attaquants ukrainiens, qui n’ont rien eu à se mettre sous la dent.

- Saliba (6,5) : préféré à Konaté pour débuter cette rencontre décisive dans la course à la qualification, le pilier de l’arrière-garde d’Arsenal a, lui, aussi vécu une soirée très tranquille. Jamais inquiété et solide dans les airs, il est constamment passé devant son adversaire. Rassurant, il a également brillé par quelques retours défensifs précieux.

- Koundé (6) : moins clinquant sous le maillot du Barça ces dernières semaines, le numéro 5 français disposait une nouvelle fois de la confiance de son sélectionneur. Profitant de la domination française, il a passé la majeure partie du match dans un rôle d’ailier. Si ses centres n’ont pas trouvé preneur, il a affiché une belle complicité avec Olise. Auteur d’une reprise non cadrée (59e), il a parfois manqué de tranchant. Remplacé par Gusto (89e).

- Koné (6) : intéressant lors du dernier rassemblement des Bleus, le joueur de l’AS Roma débutait une nouvelle fois dans l’entrejeu français. Impactant sur ses premières interventions, il a finalement livré un premier acte assez terne. Averti pour un excès d’engagement (31e) - et donc suspendu pour le déplacement en Azerbaïdjan - il n’a jamais réellement élevé le curseur, sans pour autant commettre d’erreurs. Remplacé par Zaïre-Emery (80e).

- Kanté (7,5) : de retour sous le maillot tricolore, le milieu de terrain d’Al-Ittihad a largement participé à l’emprise tricolore dans l’entrejeu. Dur sur l’homme, souvent bien placé et intéressant dans son positionnement, il a parfaitement quadrillé sa zone. En jambes, il a compensé les brèches laissées et a fait preuve d’un gros volume de jeu. Encore présent à la récupération, il servait finalement Olise pour le but du break (76e). Un retour très encourageant.

- Cherki (6,5) : loué par la presse anglaise depuis son arrivée à Manchester City, l’ancien Lyonnais, positionné dans un rôle de meneur de jeu, a rapidement montré une très belle activité. Mobile et constamment disponible pour ses partenaires (92 ballons touchés), il n’a cessé de prendre le jeu à son compte, armant deux premières tentatives imprécises (13e, 26e). Facile - parfois trop - il a cependant, lui, aussi, buté sur des Ukrainiens venus pour défendre. A l’origine du penalty provoqué par Olise, il a été l’une des plus grandes menaces françaises dans ce match piège, et ce malgré quelques déchets. Remplacé par Akliouche (68e), tout proche de faire le break quelques secondes après son entrée en jeu.

- Barcola (6,5) : aligné sur le côté gauche de l’attaque française, le Parisien a été l’un des offensifs les plus remuants en première période. Malgré le bloc (très) bas des Ukrainiens, il a souvent cherché à faire la différence. Pas toujours en réussite, il se créait la plus grosse occasion du premier acte en voyant sa frappe enroulée détournée par Trubin sur le poteau (41e). Percutant, il a posé beaucoup de problèmes à Karavaev, en grande souffrance face à la vivacité de l’ex-joueur de l’OL. Remplacé par Ekitike (68e), qui trouvait le poteau après un service parfait d’Olise (71e). Une entrée XXL et pleine d’envie dans un rôle d’ailier gauche, à l’image de son gros travail effectué sur le second but de Mbappé et de sa première réalisation sous le maillot bleu après un service du Madrilène (88e).

- Mbappé (7,5) : voir ci-dessus

- Olise (7,5) : annoncé comme le successeur d’Antoine Griezmann sous la tunique tricolore, l’ailier du Bayern Munich a été le premier à dégainer au Parc des Princes. Une frappe enroulée captée par Trubin (4e). La suite a en revanche été bien plus fade. Très bien cerné par Mykhaylychenko, il a d’abord peiné à faire des différences, affichant un déchet technique peu habituel. Servi par Cherki, il provoquait finalement le penalty transformé par Mbappé (55e). Plus précis après la pause et replacé dans une position axiale après l’entrée d’Ekitike, il a montré sa justesse technique et son sens de la passe. Une seconde période bien plus incisive où il aura sonné le réveil des Bleus, à l’image de ses services pour Akliouche (69e) et Ekitike (71e). Trouvé par Kanté dans la surface, il sublimait un peu plus sa prestation en mettant les siens à l’abri d’une belle frappe du gauche (76e). Le facteur X. Remplacé par Nkunku (89e).

Ukraine

- Trubin (4) : titulaire dans les cages ukrainiennes en l’absence de Lunin, Anatoliy Trubin a vécu une première période sérieuse. Sollicité dès la 4e minute par un tir d’Olise, le portier du Benfica a capté la tentative sans trembler. Il s’est surtout illustré à la 17e minute en repoussant une frappe puissante de Mbappé, puis face à Barcola à la 40e, avec sa parade la plus marquante du premier acte. Globalement peu inquiété, Trubin n’a eu que trois arrêts à effectuer en première période. Trubin s’est incliné face à une sublime panenka de Kylian Mbappé sur penalty à la 55e (1-0), mais a ensuite sauvé les siens sur une frappe puissante du même joueur à la 62e. Il n’a rien pu faire sur le but d’Olise à la 76e ni sur le 400e but en carrière de Mbappé à la 83e. Le portier a même été dépassé sur le dernier but signé Ekitike pour la France (4-0, 88e).

- Mykhaylichenko (3,5) : aligné dans le couloir gauche en l’absence de Zinchenko, Mykhaylichenko a vécu une première période plutôt discrète. Peu mis en difficulté par Olise, souvent rentré à l’intérieur pour combiner avec Cherki, le latéral ukrainien n’a toutefois rien apporté offensivement. Timide dans ses projections et rarement trouvé dans son couloir, il s’est contenté de défendre sans véritablement peser sur le jeu.

- Mykhavko (4) : pour sa toute première sélection, le jeune défenseur du Dynamo Kiev, Mykhavko (20 ans), a montré quelques qualités intéressantes, notamment dans la relance où il s’est appliqué à ressortir proprement le ballon. Peu mis en lumière dans le jeu, il a néanmoins signé plusieurs interventions importantes, notamment en jaillissant dans les pieds de Cherki, qu’il a à plusieurs reprises contraint à jouer en retrait. Sa seconde période a viré au cauchemar : Mykhavko a commis une semelle sur le pied d’Olise dans la surface, et l’arbitre a logiquement désigné le point de penalty. Le jeune joueur a même écopé d’un carton jaune pour cette faute (55e). Il a été remplacé par Zubkov à la 75e.

- Svatok (3,5) : positionné dans l’axe d’une défense à trois, Svatok a livré une première période solide, notamment dans son duel direct avec Kylian Mbappé qu’il a globalement bien contenu. Autoritaire dans les duels et fiable dans le jeu aérien, il s’est imposé à plusieurs reprises pour soulager sa défense. Une prestation sobre, mais efficace, qui a contribué à maintenir l’Ukraine dans le match lors du premier acte. En seconde période, à l’image de son équipe, il a coulé face à une équipe de France conquérante.

- Zabarnyi (4,5) : capitaine de la sélection ukrainienne, Ilya Zabarnyi retrouvait le Parc des Princes dans un contexte particulier, lui qui traverse une période compliquée avec le PSG. Pourtant, le défenseur s’est montré plutôt rassurant durant ce premier acte. S’il a parfois été pris de vitesse par Barcola sur son couloir, il a globalement su contenir les offensives françaises et a montré davantage de maîtrise que lors de sa précédente sortie face aux Bleus. Intéressant dans ses relances, il a régulièrement trouvé ses milieux pour soulager son bloc, signant une prestation plutôt sérieuse lors du premier acte. Comme l’ensemble de ses coéquipiers, il a totalement subi la seconde période, tant la France a haussé son niveau.

- Karavaev (3) : titularisé dans le couloir droit, Oleksandr Karavaev avait pour mission de contenir les accélérations de Bradley Barcola. Une tâche qu’il n’a pas toujours maîtrisée : le Parisien a régulièrement trouvé l’espace pour provoquer, et Karavaev a même frôlé la faute de concentration en lui laissant une fenêtre de tir à la 40e minute. Globalement, le latéral ukrainien a livré une prestation moyenne, manquant parfois de rigueur défensive et peinant à fermer son côté face à la vivacité du Parisien. Il a eu encore plus de mal après l’entrée d’Ekitike à la 67e.

- Yarmolyuk (5,5) : positionné au cœur du jeu, Oleksandr Yarmolyuk avait la responsabilité de gratter des ballons et de casser les transitions françaises. Une mission qu’il a parfaitement assumée en première période. Actif et agressif dans les duels, il a notamment récupéré un ballon précieux dans les pieds de Michael Olise à la 30e minute. Probablement le meilleur Ukrainien sur les 45 premières minutes, Yarmolyuk a été partout : pressing constant, lectures justes, interventions propres. Une première mi-temps solide, pleine d’intensité. Il a réalisé une grosse faute d’antijeu sur Hugo Ekitike à la 74e et a logiquement été averti par l’arbitre. Il a été remplacé par Tsygankov à la 75e.

- Ocheretko (5) : aligné côté droit dans l’entrejeu ukrainien, Ocheretko a tenté d’apporter de la projection, mais s’est souvent heurté au bon travail de Lucas Digne, très vigilant dans son couloir. Le milieu du Shakhtar s’est distingué par une belle chevauchée à la 36e minute, éliminant le milieu français avant de s’aventurer jusqu’aux abords de la surface, mais son action s’est finalement conclue par une perte de balle. Un premier acte courageux, mais encore trop irrégulier dans la justesse technique. Il a été remplacé par Shaparenko à la 64e.

- Nazaryna (4) : évoluant dans l’axe, Nazaryna a été très actif face à Manu Koné, cherchant à créer des décalages et à servir Yaremchuk à de nombreuses reprises. Si ses passes n’ont pas trouvé preneur, limitant son impact offensif, il s’est montré très engagé dans le pressing et la récupération, apportant de la solidité au milieu ukrainien. Il a tenté sa chance du pied droit, mais s’est heurté à un Upamecano intraitable. L’Ukrainien a réclamé un penalty à la suite de ce duel, mais après intervention de la VAR, l’arbitre n’a pas accordé la sanction (50e).

- Yaremchuk (3,5) : l’attaquant de l’Olympiakos, déjà auteur de 2 buts cette saison, évoluait juste derrière Gutsuliak afin de faire le lien entre le milieu et l’attaque ukrainienne. Il a eu du mal à se montrer et à peser face à une équipe de France qui a laissé peu d’espace, limitant son influence offensive en première période. Dans l’entrejeu, Kanté a intercepté plusieurs de ses passes. Il s’est peu à peu éteint lors de la seconde partie du match.

- Gutsuliak (3) : l’avant-centre ukrainien a été bien trop esseulé sur le front de l’attaque, contenu efficacement par Saliba et Upamecano. Incapable de se créer des occasions, il s’est surtout illustré par ses efforts défensifs, multipliant les retours pour soutenir son équipe lors de cette première période. Bien trop discret encore lors du second acte, il a finalement été remplacé par Vanat à la 64e. L’entrant a tenté d’offrir un centre pour Yaremchuk à la 74e mais Saliba s’est interposé.