2 - 3
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 12e journée
Lyon
2 - 3
MT : 1-2
terminé
PSG
Temps forts
90+5'
2 - 3
(PD Lee Kang-In) João Neves
90+3'
N. Tagliafico
50'
2 - 2
A. Maitland-Niles (PD T. Morton)
mi-temps
1 - 2
33'
1 - 2
K. Kvaratskhelia
30'
1 - 1
Afonso Moreira (PD M. Niakhaté)
26'
0 - 1
(PD Vitinha) W. Zaïre-Emery

Notes des joueurs

#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 7.9 #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 7.5 #3 Logo Paris Saint-Germain W. Zaïre-Emery 7.2
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 8.5 #2 Logo Paris Saint-Germain K. Kvaratskhelia 7.7 #3 Logo Lyon T. Morton 7.7
Statistiques

Classement live 1 PSG 27 7 Lyon 20
Possession 72% PSG Lyon
Tirs 9 7 5 2 4 9
Grosses occasions créées 80% PSG 4 Lyon 1
Compositions Lyon 4-2-3-1 PSG 4-3-3

Sondages

Qui est l'homme du match OL - PSG ?
- Fin dans 3h
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 1 #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 1/2 50% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 1/2 50% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Khalis Merah 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Clinton Mata 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 3 #3 Logo Lyon Moussa Niakhaté 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 138 #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 116 #3 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 101
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Tyler Morton 0/2 0% #2 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 8/9 89% #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 4/5 80% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 7/10 70%
Interceptions
#1 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 4 #2 Logo Lyon Tyler Morton 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Chevalier 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 3/4 75% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 5/8 63%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 0/6 0% #2 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 0/5 0% #3 Logo Lyon Tanner Tessmann 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 0/5 0% #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/3 0% #3 Logo Lyon Afonso Moreira 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 63/67 94% #2 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 79/85 93% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 96/104 92%
Corners et centres réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 5
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 23

Classement buteurs

#5 Logo Lyon Pavel Šulc 5 #10 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 4 #10 Logo Paris Saint-Germain João Neves 4 #22 Logo Lyon Corentin Tolisso 3 #38 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 2

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
22% 25% 53%
Série en cours
D
N
N
V
V
D
V
N
V
V
Rencontres précédentes
27% 15 Victoires 21% 12 Nuls 52% 29 Victoires

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Pavel Šulc Pavel Šulc Ischio-jambiers Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville Abner Abner Carton rouge Hans Hateboer Hans Hateboer Carton rouge
Désiré Doué Désiré Doué Blessure à la cuisse Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure au genou Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Blessure au mollet Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Achraf Hakimi Achraf Hakimi Blessure à la cheville

Match Lyon - PSG en direct commenté

12e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 9 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et PSG (Ligue 1 McDonald's, 12e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 9 novembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et PSG.

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
0.4
3.1
Moyenne de cartons par match sur 8 matchs arbitrés
Hicham Zakrani arbitre assistant
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Marc Bollengier quatrième arbitre
Bruno Coue arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30244
  • Affluence maximum : 58230
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 09 novembre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 12
Diffusion Ligue 1+
Code OL-PSG
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre Lyon et PSG ?

PSG a remporté la rencontre sur le score de 2-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 novembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et PSG ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, R. Kluivert, T. Morton, T. Tessmann, Afonso Moreira, K. Merah, A. Maitland-Niles, R. Ghezzal.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, S. Mayulu, Lee Kang-In.

Qui arbitre le match Lyon PSG ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon PSG ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : W. Zaïre-Emery 26', K. Kvaratskhelia 33', João Neves 90+5'.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : Afonso Moreira 30', A. Maitland-Niles 50'.

