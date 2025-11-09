Notes des joueurs
Match Lyon - PSG en direct commenté
12e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 9 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et PSG (Ligue 1 McDonald's, 12e journée)
Match de 12e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 9 novembre 2025 à 20:45.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et PSG.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Lyon et PSG ?
PSG a remporté la rencontre sur le score de 2-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 novembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et PSG ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, R. Kluivert, T. Morton, T. Tessmann, Afonso Moreira, K. Merah, A. Maitland-Niles, R. Ghezzal.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, S. Mayulu, Lee Kang-In.
- Qui arbitre le match Lyon PSG ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon PSG ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : W. Zaïre-Emery 26', K. Kvaratskhelia 33', João Neves 90+5'.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : Afonso Moreira 30', A. Maitland-Niles 50'.