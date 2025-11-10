La direction technique de l’arbitrage valide toutes les décisions contestées de l’arbitre d’OL-PSG !

Battus chez eux 3 buts à 2 par le Paris Saint-Germain, les joueurs de l’Olympique Lyonnais sont redescendus à la septième place du classement de Ligue 1 et accusent désormais un retard de cinq points sur le podium. Une déception pour des Gones qui s’en sont immédiatement pris à l’arbitre du match, Benoît Bastien. Concrètement, les Rhodaniens reprochent au directeur du jeu trois erreurs d’arbitrage qui auraient pu changer le cours de la rencontre selon eux : la main non sifflée d’Illia Zabarnyi dans sa surface de réparation (27e), le but de Khvicha Kvaratskhelia accordé après une intervention par derrière de Vitinha sur Tanner Tessmann (35e) et enfin le contact entre Kang-in Lee et Nicolas Tagliafico dans la surface parisienne juste avant la pause (42e).

Trois faits de jeu qui ont rendu furieux l’adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel. « Je pense qu’il y a 59 000 personnes au stade, il n’y en a que quatre qui n’ont pas regardé les fautes qu’on a analysées. On n’a même pas besoin de regarder les ralentis. Quand ça se passe dans un sens, on ne comprend pas. Quand ça se passe dans l’arrogance de ne même pas avoir la possibilité de discuter, on ne comprend pas. On voit Nico (Tagliafico), il est bien expulsé. Mais combien de fautes Afonso (Moreira) a subi ? Ils n’ont pas pris des cartons. Je pense qu’en face, c’est la meilleure équipe d’Europe. Je pense qu’ils n’ont pas besoin de jouer à 16, parce que je compte la VAR aussi, contre une équipe qui a joué jeudi, qui a très bien préparé le match et qui fait un beau match. » Mais c’est surtout le directeur sportif lyonnais, Matthieu Louis-Jean, qui s’est montré le plus virulent contre le quatuor arbitral de la rencontre.

La DA pas unanime sur cas Vitinha-Tessmann

« Ce soir (hier), il y a extrêmement de déception parce que l’on considère qu’il y a des fautes d’arbitrage important. Et encore une fois, on est dans l’incompréhension totale (…) Écoutez, il y a penalty de Zabarnyi. Il y a une main qui est claire, à mon avis, on a vu les ralentis. Sur Tanner Tessmann, il y a une faute, il touche le genou. C’est flagrant. À un moment donné, je ne sais pas ce qu’il faut faire. On a tout essayé. On a discuté. On a échangé avec eux. On est même allé les voir. Mais ça continue. On ne comprend pas. Il y a un vrai problème de cohérence dans l’arbitrage. (…) Ça commence à faire beaucoup. Encore une fois, que peut-on faire ? Que doit-on faire ? On a tout essayé. On a essayé les échanges, on est allé les voir. Ils nous expliquent des choses. Et là, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup pour nous. On se bat avec nos moyens. Ce n’est pas facile. On n’a pas un effectif pléthorique, mais on nous met des cartons rouges, encore une fois. Et quand je vois le dernier match de Strasbourg, il a fallu cinq minutes pour expulser le joueur de Strasbourg pour un attentat sur Malick Fofana, etc. C’est ce que je ne comprends pas. Pourquoi, sur la faute de Tessmann, la VAR n’appelle pas M. Bastien ? C’est de l’incompréhension totale au vu de l’arbitrage de ce soir. »

Face à toutes ces polémiques, Amaury Delerue, le manager des arbitres de Ligue 1 à la Direction de l’arbitrage (DA), s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe sur chacune des trois situations polémiques. À commencer par la main non sifflée de Zabarnyi. «Le VAR a respecté le protocole de l’IFAB en visionnant tous les angles et toutes les images à sa disposition, aucune ne montrant clairement que la décision de ne pas siffler penalty est erronée avec certitude, et donc si Zabarnyi a touché le ballon ou non.» Sûre d’elle sur cette situation, la DA l’est également en ce qui concerne le penalty non sifflé sur Tagliafico après le contact avec Lee. «Pour la DA, l’intervention de Lee est non sanctionnable au regard des lois du jeu. Il s’agit d’un contact naturel qui n’a pas empêché Tagliafico de jouer le ballon.» En revanche, Delerue confirme que le cas Vitinha-Tessmann a posé bien plus de problèmes. S’il concède qu’une faute aurait été sifflée dans la plupart des cas, le membre de la DA explique que le milieu portugais du PSG a profité d’une zone grise du règlement pour ne pas être sanctionné. «Il s’agit d’une situation très complexe sur laquelle la DA n’a pas pu déterminer une position unanime à 100 %. (…) Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C’est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l’arbitre central peut se comprendre.» Le clan des arbitres de Ligue 1 a le mérite de s’être exprimé. Reste à savoir si cela sera suffisant pour adoucir l’amertume des Lyonnais.