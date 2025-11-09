OL - PSG : les notes du match

Le choc des rescapés. Alors que l’OL accueillait le PSG pour le grand rendez-vous de la 12e journée de Ligue 1, les deux équipes se présentaient avec de nombreux blessés de chaque côté. Avec une attaque décimée, les Lyonnais se présentaient avec la première titularisation de Rachid Ghezzal en faux neuf, mais également sans Corentin Tolisso, Malick Fofana, Pavel Sulc et Kluivert décalé sur le côté droit. Luis Enrique alignait Kang-In Lee, Mayulu et Kvara à la place de Barcola, préservé.

La suite après cette publicité

Mais le début de match ressemblait bien à un choc entre deux mastodontes du Championnat. Après un bon jeu de possession, les Parisiens mettaient plus d’intensité. Une ouverture de Vitinha sur le côté droit offrait une belle conclusion à Zaire-Emery qui propulsait le ballon sous la barre de Greif (1-0, 26e). Quelques instants plus tard, une nouvelle ouverture de Niakhaté, dans le dos de la défense parisienne cette fois, trouvait Moreira, pour l’égalisation après un bon duel remporté devant Chevalier (1-0, 30e).

La suite après cette publicité

Un vrai choc de Ligue 1 disputé

Mais cette folle première période ne s’arrêtait pas là et une nouvelle erreur de relance lyonnaise de Tessmann permettait à Vitinha de transmettre à Kvaratskhelia. Un pressing payant, puisque le Géorgien pouvait redonner l’avantage à Paris (2-1, 33e). Toujours combattants, les Lyonnais reprenaient le contrôle et Tagliafico trouvait même le poteau d’un Chevalier battu (42e). La deuxième mi-temps repartait de plus belle et une nouvelle ouverture a changé le cours du match. Morton lançait Maitland-Niles à la limite du hors-jeu et l’Anglais lâchait un sublime lob à 25 mètres pour surprendre Chevalier et égaliser magnifiquement (2-2, 51e).

La partie a été plus difficile ensuite pour l’OL, dominé de tous parts par les Parisiens, obligeant même Greif à s’imposer sur une frappe de Kang-In Lee (64e). Mais la fin de match a été pour les Gones qui ont accumulé plusieurs grosses occasions, mais la défense parisienne était solide et Taglifico était en plus expulsé après un deuxième jaune reçu (90e+4). Ce qui a provoqué de la tension et l’OL a encore été puni après avoir été réduit au score, sur une tête de Neves pour offrir la victoire au PSG (3-2, 90e+5) et reprendre la tête du classement. L’OL ne gagne toujours pas et retombe à la 7e place.

La suite après cette publicité

- L’homme du match : Vitinha (7,5) : le maître à jouer de ce PSG est Portugais. Capitaine du soir, le numéro 17 parisien a encore régalé. Omniprésent dans la construction du jeu, juste techniquement et toujours précis dans l’orientation, l’ancien joueur de Porto a fait preuve d’une tranquillité déconcertante. Passeur décisif sur une magnifique ouverture pour WZE, il était encore impliqué sur le second but francilien en chipant le ballon à Tessmann. Toujours aussi bluffant de facilité au retour des vestiaires (8 ballons récupérés), il a été le meilleur joueur de ce match.

Olympique Lyonnais

- Greif (5,5) : recruté l’été dernier après le départ de Perri, le gardien slovaque n’a rien pu faire sur le boulet de canon de Zaïre-Emery (0-1, 26e). Battu une seconde fois sur la frappe croisée de Kvaratskhelia (1-2, 33e), après une perte de balle de Tessmann. Assez solide sur sa ligne, mais impuissant face à l’efficacité parisienne, il a vécu une première mi-temps frustrante. Sur une sublime enroulée de Lee, le portier lyonnais a réalisé un arrêt déterminant, quasiment à l’horizontale, pour sortir ce ballon (61e). En toute fin de match, Greif s’est incliné sur une tête malicieuse de João Neves (2-3, 95e).

La suite après cette publicité

- Tagliafico (5,5) : capitaine de l’OL ce soir, l’Argentin a montré l’exemple dans l’attitude et l’engagement. Solide défensivement, il s’est aussi projeté vers l’avant, comme sur cette action à la 42e minute où, bien servi après un bon mouvement collectif, il a trouvé le poteau gauche de Chevalier. Une première période sérieuse et appliquée du latéral gauche lyonnais, proche d’égaliser juste avant la pause. En seconde période, l’Argentin s’est en revanche montré moins à son avantage. Après un gros tirage de maillot sur Lee, l’Argentin a été averti (57e). Il a ensuite été exclu à la 94e après un second jaune.

- Niakhaté (6,5) : véritable patron de la défense lyonnaise, le Sénégalais a encore prouvé qu’il pouvait être décisif, et pas seulement dans son propre camp. À la 30e minute, il a parfaitement lu le jeu et envoyé un ballon millimétré dans le dos de Zaïre-Emery pour lancer Afonso Moreira, auteur du but égalisateur (1-1). Serein dans ses interventions, propre dans la relance, Niakhaté a encore confirmé son rôle de taulier.

- Mata (5,5) : titularisé à droite de la défense centrale, le défenseur a livré une première période correcte sans être flamboyant. Solide dans les duels, il a néanmoins été pris de vitesse à quelques reprises par la vivacité de Kang-In Lee. Sanctionné d’un carton jaune à la 44e minute pour une faute sur le Sud-Coréen, il a parfois manqué de lucidité dans ses interventions.

- Kluivert (6) : souvent critiqué depuis son arrivée cet été, le latéral néerlandais a montré du mieux ce soir. Positionné assez haut sur son couloir droit, il a tenté plusieurs centres intéressants sans toutefois trouver preneur. Défensivement, il a tenu son rang malgré la vivacité de Kvaratskhelia et a pu compter sur le soutien constant de Maitland-Niles pour contenir le Géorgien. Un match appliqué, mais encore trop brouillon dans le dernier geste. Il a tout de même démontré sa solidité défensive, à l’image de sa récupération à la 81e sur Ndjantou.

- Tessmann (3) : titularisé logiquement après plusieurs prestations solides, l’Américain est passé à côté de sa première période. Trop imprécis dans ses transmissions, il est surtout coupable sur le deuxième but parisien, perdant un ballon plein axe qui offre à Kvaratskhelia l’opportunité de redonner l’avantage au PSG (1-2, 33e). Une mi-temps très loin de son vrai niveau, tant sur l’impact que dans la justesse technique. Bien aidé par l’entrée en jeu de Tolisso, il a réalisé une meilleure seconde période : plus serein lors de phases de possession.

- Morton (6) : placé au cœur du jeu aux côtés de Tessmann, l’ancien de Liverpool a tenté d’organiser le jeu lyonnais, sans réellement peser. Son corner mal tiré à la 28e illustre une première mi-temps brouillonne, malgré quelques bonnes intentions à la relance. Pourtant très fort depuis le début de l’exercice 2025-2026, l’Anglais de 23 ans a peiné à se montrer face au PSG. Il a haussé son niveau de jeu lors du second acte, il est d’ailleurs à l’origine du but de Maitland-Niles : Morton a parfaitement lancé l’Anglais en profondeur (2-2, 50e). Il a écopé d’un carton jaune après un tirage de maillot (57e). Il a semblé touché à la 73e, mais il a préféré continuer.

- Merah (4,5) : positionné en numéro 10 derrière Ghezzal, le jeune prodige lyonnais a surtout brillé par ses efforts défensifs. Souvent contraint de redescendre pour aider Morton et Tessmann, il a manqué d’influence dans les trente derniers mètres. Une première mi-temps assez appliquée, bien trop timide offensivement. Il a été remplacé par Tolisso à la 77e. Le Champion du Monde 2018 a été averti en fin de match pour contestation.

- Maitland-Niles (7) : repositionné plus haut que d’habitude sur le côté droit, l’Anglais a démontré toute sa polyvalence. Il s’est bien intégré dans le jeu offensif, mais aussi défensivement, notamment sur ce centre récupéré après une action parisienne côté gauche (17e). Une première mi-temps correcte, à l’image de son adaptation sur ce rôle plus avancé. Maitland-Niles a égalisé à la 50e sur un bijou de lob, après une ouverture en profondeur parfaite de Morton (2-2, 50e). Un match plein.

- Moreira (7) : aligné sur le couloir gauche, le Portugais continue de confirmer son gros potentiel. Déjà décisif contre Strasbourg, il a cette fois égalisé à la 30e minute sur un ballon parfait de Niakhaté (1-1). Toujours actif, il s’est montré agressif dans le pressing, comme sur cette récupération suivie d’une faute sur Willian Pacho (15e). Une première mi-temps solide pour Moreira, véritablement capable de peser sur la défense parisienne. Il a une nouvelle fois tenté sa chance à la 79e, mais sa frappe s’est finalement envolée dans les tribunes. Il a mis le bouillon à Zabarnyi en fin de seconde période.

- Ghezzal (4) : préféré à Satriano pour sa première titularisation depuis son retour à Lyon, l’Algérien devait apporter son impact sur le front de l’attaque. Il a cherché à peser sur la défense parisienne, mais ses occasions ont été bien contenues, notamment sur un corner de Ghezzal à la 43e minute, bien détourné par Lucas Chevalier. Une première mi-temps d’observation, mais pleine de volonté. Trop discret encore en seconde période, il a été remplacé par Karabec à la 64e. L’entrant a tenté de frapper fort à la 83e, mais il est tombé sur Marquinhos.

Paris Saint-Germain

- Chevalier (3) : aligné dans les buts parisiens, l’ancien portier du LOSC n’a pas eu grand-chose à faire dans les premières minutes. Malheureusement pour lui, sur la première situation lyonnaise, il s’inclinait face à Moreira (30e) avant de remercier son poteau sur la reprise de Tagliafico (42e). Auteur d’un nouveau placement douteux au retour des vestiaires, il s’inclinait sur le lob de Maitland-Niles (50e). Souvent limite dans ses interventions et très peu rassurant dans ses sorties aériennes, le Tricolore a vécu une très sale soirée.

- Hernandez (5,5) : présent dans le couloir gauche de la défense parisienne en l’absence de Nuno Mendes, l’international français n’a pas été vraiment inquiété. Sérieux pendant 45 minutes, il était toutefois pris sur la prise de profondeur de Maitland-Niles sur le second but lyonnais. Pour le reste, il aura fait preuve d’une belle solidité. Remplacé par Marquinhos (74e), auteur d’un retour splendide pour empêcher Karabec d’armer sa reprise (83e).

- Zabarnyi (3) : Marquinhos sur le banc, l’Ukrainien débutait ce choc au Groupama Stadium. Rassurant dans ses premières interventions, il se faisait toutefois une grosse frayeur en laissant sa main effleurer le ballon sur un corner lyonnais. Un geste finalement sans conséquence. Peu inquiété, il couvrait encore la prise de profondeur de Maitland-Niles, auteur du but égalisateur (50e). Une erreur coupable confirmant les débuts très contrastés de l’ancien joueur de Bournemouth dans la capitale française. En grande difficulté face à Moreira, il n’a clairement pas rassuré.

- Pacho (6) : taulier de la défense francilienne depuis son arrivée dans la capitale, l’Equatorien a une nouvelle fois parfaitement tenu son rang face aux Rhodaniens (6 duels remportés sur 8 disputés). Peu aidé par les errances de son compagnie de défense, il n’a cependant jamais commis d’erreur.

- Zaïre-Emery (6,5) : dans un rôle inédit de latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi, le Titi Parisien a été l’un des grands acteurs du premier acte. Buteur après une sublime ouverture de Vitinha (26e), il était ensuite pris dans son dos sur l’égalisation de Moreira (30e). Solide tout au long de la rencontre, il a répondu présent dans l’impact physique (8 duels remportés, 3 ballons récupérés). Une prestation très rassurante, quand on sait que le PSG va devoir se passer des services de son habituel titulaire au poste au cours des prochains mois.

- Vitinha (7,5) : voir ci-dessus

- Ruiz (4,5) : sans forcer son talent, l’Espagnol a œuvré dans l’entrejeu, participant à l’emprise collective des champions d’Europe en titre. Rigoureux dans ses transmissions, il a cependant pêché dans la prise d’initiative et s’est parfois fait bouger dans le duel. Remplacé par Mbaye (74e), qui a gâché une grosse situation en oubliant de servir Lee.

- Neves (5,5) : entré en jeu face au Bayern Munich, le milieu de terrain de 21 ans n’a pas été le plus en vue au cours du premier acte. S’il n’a jamais failli dans le duel, il n’a pas non plus brillé. Une prestation très terne, confirmée en seconde période où le Portugais, certainement encore juste physiquement, n’a clairement pas eu l’impact escompté. Invisible, il surgissait finalement au premier poteau pour reprendre un corner de Lee et offrir la victoire au PSG. Décisif.

- Lee (6,5) : auteur d’une très belle entrée en jeu contre le Bayern Munich, le Sud-Coréen a encore montré une très belle activité au Groupama Stadium. Vif et très inspiré techniquement, il a posé beaucoup de problèmes à la défense rhodanienne. Dépassé par Tagliafico, tout proche d’égaliser (42e), il se signalait encore après la pause d’une belle frappe enroulée (62e). Moins en vue en seconde période, il était toutefois décisif sur un ultime coup de patte en trouvant Neves sur corner.

- Mayulu (3) : dans un rôle de faux numéro 9, le Titi parisien a une nouvelle fois tenté d’apporter sa mobilité et son envie. Trouvé par Kvaratskhelia en début de match, il ne cadrait pas sa tête (12e). Averti juste avant la pause pour un mouvement de bras involontaire dans la figure de Mata, il pensait obtenir un penalty au retour des vestiaires mais l’arbitre ne bronchait pas (48e). Un match globalement très compliqué pour lui. Remplacé par Ndjantou (67e).

- Kvaratskhelia (6,5) : très discret dans les premières minutes de ce choc, le Géorgien a malgré tout rappelé les caractéristiques d’un grand joueur, à savoir un joueur capable de frapper sur la première occasion. Profitant du bon pressing de Vitinha, il ne manquait pas de redonner l’avantage aux siens en trompant Greif d’une frappe parfaite (33e). De plus en plus impactant au fil des minutes, il a fait parler sa vitesse et sa percussion dans la défense lyonnaise avant de céder sa place. Remplacé par Ramos (74e), qui n’a pas eu l’occasion de se montrer.