Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

Ukraine : Artem Dovbyk forfait contre la France

Par Valentin Feuillette
1 min.
Artem Dovbyk sous les couleurs de l'Ukraine @Maxppp
France Ukraine

Coup dur pour l’Ukraine. L’avant-centre Artem Dovbyk s’est blessé avec l’AS Rome lors de la victoire contre l’Udinese (2-0), dimanche, en Serie A. Touché au muscle fémoral droit, il devrait être écarté des terrains pendant environ un mois, selon plusieurs médias italiens.

La suite après cette publicité

L’ancien buteur de Girona manquera donc la prochaine trêve internationale, et notamment le choc face à la France, jeudi soir au Parc des Princes, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Meilleur buteur de Liga en 2024 avec 24 buts, Dovbyk restait une pièce maîtresse de l’attaque ukrainienne, malgré une disette d’un an en sélection.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Ukraine
Artem Dovbyk

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Ukraine Flag Ukraine
Artem Dovbyk Artem Dovbyk
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier