Ukraine : Artem Dovbyk forfait contre la France

Coup dur pour l’Ukraine. L’avant-centre Artem Dovbyk s’est blessé avec l’AS Rome lors de la victoire contre l’Udinese (2-0), dimanche, en Serie A. Touché au muscle fémoral droit, il devrait être écarté des terrains pendant environ un mois, selon plusieurs médias italiens.

L’ancien buteur de Girona manquera donc la prochaine trêve internationale, et notamment le choc face à la France, jeudi soir au Parc des Princes, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Meilleur buteur de Liga en 2024 avec 24 buts, Dovbyk restait une pièce maîtresse de l’attaque ukrainienne, malgré une disette d’un an en sélection.