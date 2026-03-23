L’Italie est déjà effrayée pour la Coupe du Monde 2026 !

L’Italie marche sur un fil ténu, suspendue entre l’espoir et l’angoisse, alors que Coverciano s’apprête à accueillir les joueurs pour le début des barrages de la Coupe du Monde 2026. Les visages sont marqués par la fatigue et les inquiétudes, les gestes prudents trahissent la fragilité physique de Bastoni et de Tonali, tandis que la blessure de Scamacca jette une ombre inquiétante sur l’attaque. La Nazionale se prépare, mais chaque entraînement est un combat contre le doute. Toutes actions s’affichent comme un test de résilience pour une nation malade qui ne veut que guérir ses traumatismes. La saison de Serie A semble déjà loin derrière, comme une parenthèse ponctuelle pendant 15 jours, et le poids de l’histoire pèse sur les épaules de Gattuso et de ses hommes. Le centre technique, habituellement refuge et laboratoire de la technique, résonne aujourd’hui comme un sanctuaire de tension, où les certitudes se font rares et la peur tangible.

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Le passé ressurgit avec violence dans l’esprit des tifosi. Huit ans après le choc contre la Suède pour le Mondial russe et quatre ans après la chute face à la Macédoine du Nord avant la Coupe du Monde au Qatar, l’Italie se trouve de nouveau au bord du précipice. La ville de Bergame attend la première épreuve. L’Irlande du Nord sera le miroir de l’angoisse et du courage, et derrière ce match se profile l’ultime obstacle avec le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine à l’extérieur. Le pays entier observe, nerveux, comme si la qualification n’était pas seulement une question de football, mais une nécessité vitale pour panser les blessures encore ouvertes des campagnes ratées. Chaque décision tactique devient un fragment de destin avec des choix médicaux qui forment une incertitude qui pourrait transformer le rêve en tragédie.

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De la peur en Italie !

Dans ce chaos latent, Gennaro Gattuso s’efforce de trouver la stabilité. La sélection repose sur des cadres éprouvés, mais la jeunesse et les retours récents apportent un mélange instable et exigeant de patience et de confiance. Gianluca Mancini arrive à Coverciano avec une gêne au mollet, les médecins évaluent et scrutent l’ampleur des dommages, tandis que Giovanni Di Lorenzo, Matteo Gabbia, Mattia Zaccagni et Antonio Vergara manquent à l’appel. Alessandro Bastoni est toujours incertain, Sandro Tonali est à la moitié de ses forces et Gianluca Scamacca devrait aussi rejoindre l’infirmerie. Le technicien doit composer avec un effectif réduit, jongler avec les absences et les précautions, tout en forgeant l’esprit de combat qui sera indispensable pour affronter l’adversaire. La cohésion se construit dans l’ombre, dans le silence des séances techniques et la concentration des joueurs, dans la certitude que seule une équipe entière, unie et prête, pourra franchir l’épreuve. « Ils ne sont pas tous pareils, tous les esprits ne se ressemblent pas. Chiesa hésitait, il n’en avait pas envie, il est rentré chez lui en accord avec moi. Si j’entends quelqu’un hésiter, je dois l’écouter. Cela aurait pu arriver à Mancini ou à Bastoni. Quand quelqu’un ne se sent pas bien, ça ne sert à rien d’insister », a détaillé Gattuso. Malgré le frisson de l’incertitude, l’Italie garde une lueur d’intrépidité.

De retour en sélection, Federico Chiesa a donc dû déclarer forfait ce lundi. « Je discute longuement avec Fede tous les sept à dix jours. De mon côté, il sait ce que je pense de lui, mais il faut respecter ce que le joueur dit. Il ne se sent pas à 100 % en ce moment. Il a quelques petits problèmes qu’il doit régler, et il veut être à 100 % de ses capacités », a expliqué Gattuso. Il a été remplacé par Nicolo Cambiaghi. Bastoni et Scamacca ont affirmé leur volonté d’être présents, Tonali et Locatelli incarnent la stabilité et la créativité au milieu, tandis que Retegui, Esposito et Kean portent l’espoir de l’attaque. La route vers la Coupe du Monde semble presque irréelle, suspendue entre la peur et l’exploit, où chaque duel pourrait devenir légendaire ou tragique. Et ce stress est d’autant plus gros que toutes les légendes prennent le micro pour donner leur avis : « Franchement, je n’aime pas le 3-5-2 ; il ne me convainc pas. Puis-je changer ? J’opterai pour un beau 4-4-2 », a assuré Luca Toni. « Moins de critiques et plus de supporters », a martelé Daniele De Rossi, tandis que Buffon a répété que « l’équipe nationale est pour ceux qui la méritent, quel que soit leur âge, et Gattuso ne manque pas de courage ». Le pays retient son souffle, le passé ressurgit dans l’ombre, et la Nazionale avance avec la certitude que l’impossible n’est jamais si loin lorsque la détermination et le talent s’affrontent sur le terrain, prêts à se battre pour offrir à l’Italie ce qu’elle attend depuis trop longtemps.