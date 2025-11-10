Liverpool : Florian Wirtz est en train de perdre ses nerfs !

0 but, 0 passe décisive en 11 matches de Premier League. Voilà le bilan famélique de Florian Wirtz depuis son arrivée sur les bords de la Mersey. Un rendement plus que décevant, qui plus est pour un joueur recruté contre un chèque de 140 millions d’euros en provenance du Bayer Leverkusen. Critiqués de toutes parts ces dernières semaines, l’international allemand (35 sélections, 8 buts) ne parvient toujours pas à décoller. Dimanche, lors du choc face à Manchester City, le numéro 7 des Reds a d’ailleurs, une nouvelle fois, déçu dans les grandes largeurs.

Dépassé par l’intensité mancunienne, au même titre que ses coéquipiers, le natif de Pulheim n’a jamais tiré son épingle du jeu. Remplacé par Federico Chiesa à dix minutes du terme, Wirtz ne pouvait que constater les dégâts : 0 tir cadré, 9 ballons perdus, 50% de duels remportés et surtout une incapacité à faire la différence. Aligné sur le côté gauche de l’attaque liverpuldienne, le droitier d’1m77, parfaitement bloqué par Matheus Nunes, refusait pourtant de s’avouer vaincu au coup de sifflet final.

Wirtz s’agace !

«Bien sûr, je connais bien ce poste, mais je peux aussi jouer en pointe, en numéro 10 ou sur l’aile gauche. J’essaie simplement de toujours donner le meilleur de moi-même et d’être important pour l’équipe», indiquait le transfuge de Leverkusen avant de revenir sur ses débuts contrastés en Angleterre. «Je pense avoir déjà une bonne entente avec mes coéquipiers sur le terrain. J’essaie de me surpasser à chaque match c’est ce que je fais toujours et je suis content de pouvoir créer des occasions. J’espère que dans les semaines et les mois à venir, nous pourrons marquer davantage, mais pour l’instant, j’essaie simplement d’aider l’équipe grâce à mes points forts».

Relancé sur sa difficile adaptation, le milieu offensif a cependant fait part - pour la première fois - de son agacement. «C’est différent, c’est certain (la Premier League, ndlr), mais après onze matches, je m’y suis habitué. Je sais à quoi m’attendre maintenant, donc inutile d’en parler davantage. Je suis là pour aider l’équipe à gagner, et malheureusement, ça n’a pas fonctionné aujourd’hui (dimanche, ndlr)». Très certainement frustré par son rendement actuel à Liverpool, Florian Wirtz va désormais devoir trouver les clés pour définitivement lancer son aventure outre-Manche. En attendant, ses détracteurs se régalent, week-end après week-end.