Leipzig : Timo Werner vers la MLS en hiver ?

C’est fini, l’Europe ? Timo Werner pourrait quitter le RB Leipzig dès le mercato hivernal, avec la Major League Soccer comme la destination la plus probable, sauf retournement de situation. Selon Sky Sport Allemagne, plusieurs franchises américaines se seraient montrées intéressées et des discussions seraient déjà en cours.

À 29 ans, l’attaquant allemand, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en 2021, voit très peu de temps de jeu sous la direction d’Ole Werner. Cette saison, il n’a disputé qu’une seule minute en Bundesliga, lors d’une brève entrée contre Wolfsbourg. Un départ dès janvier apparaît donc comme la solution la plus logique et bénéfique, tant pour le joueur que pour le club allemand.