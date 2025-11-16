Azerbaïdjan - France : les compositions probables

L’occasion parfaite de se montrer. Qualification assurée après sa victoire contre l’Ukraine (4-0), Didier Deschamps va profiter, ce dimanche, d’une ultime rencontre face à l’Azerbaïdjan pour lancer de nouveaux visages. À en croire la mise en place de samedi, le sélectionneur des Bleus pourrait même procéder à onze changements par rapport au onze aligné face aux Ukrainiens. Une grande première depuis son arrivée à la tête des Bleus en 2012.

La suite après cette publicité

Dès lors, les vice-champions du monde 2022 s’organiseraient en 4-4-2 avec Lucas Chevalier dans les cages. En difficulté depuis son arrivée dans la capitale française, l’ancien portier du LOSC honorerait ainsi sa première sélection. Devant lui, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández et son frère Théo devraient former le quatuor défensif. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery est lui attendu, tout comme Képhren Thuram, Christopher Nkunku et Maghnes Akliouche, auteur d’une entrée percutante jeudi dernier.

Les Bleus avec un onze inédit

Enfin, sur le front de l’attaque et en l’absence de Kylian Mbappé, remis à disposition du Real Madrid, Didier Deschamps pourrait opter pour un duo inédit avec Jean-Philippe Mateta et Hugo Ekitike, en pleine confiance depuis le début de cet exercice 2025-2026 et auteur de son premier but en sélection en milieu de semaine. De son côté, Aykhan Abbasov, l’architecte des Azéris, devrait organiser sa formation en 3-5-2. Mahammadaliyev débutera dans les buts, juste derrière un trio défensif composé de Badalov, Mustafazada et Krivotsyuk.

La suite après cette publicité

Au milieu de terrain, Makhmudov, capitaine de cette sélection, et Khaibulaev seront soutenus par les pistons Abbasov et Huseinov. Abdullazade et Bairamov seront là sur les flancs, alors que Dadashov tentera de faire trembler les filets tricolores. Pour rappel, après ce déplacement sans enjeu, le prochain rendez-vous pour les Bleus, ce sera le 5 décembre à Washington avec le tirage au sort de la Coupe du Monde.