Match Azerbaïdjan - France en direct commenté
10e journée de Eliminatoires CM - Europe - dimanche 16 novembre 2025
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Eliminatoires CM - Europe entre Azerbaïdjan et France. Ce match aura lieu le dimanche 16 novembre 2025 à 18:00.
Arbitres
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Azerbaïdjan et France ?
France a remporté la rencontre sur le score de 1-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Azerbaïdjan et France en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 novembre 2025 à 18:00 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Azerbaïdjan et France ?
Azerbaïdjan : le coach A. Abbasov a choisi une formation en 3-4-3 : Ş. Məhəmmədəliyev, A. Krivotsyuk, B. Mustafazadə, E. Bədəlov, R. Daşdəmirov, E. Mahmudov, A. Xaybulayev, Q. Alıyev, X. Əliyev, R. Dadaşov, C. Nuriyev.
France : de son côté, l'équipe dirigée par D. Deschamps évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Chevalier, T. Hernández, L. Hernández, I. Konaté, M. Gusto, K. Thuram, W. Zaïre-Emery, J. Mateta, C. Nkunku, M. Akliouche, H. Ekitiké.
- Qui arbitre le match Azerbaïdjan France ?
Andris Treimanis est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Azerbaïdjan France ?
Baku accueille le match au Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu.
- Quelle est la date et l'heure du match Azerbaïdjan France ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 novembre 2025, coup d'envoi 18:00.
- Qui a marqué le but pour Azerbaïdjan ?
Un seul but a été inscrit pour Azerbaïdjan par R. Dadaşov 4'.
- Qui a marqué des buts pour France ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour France : J. Mateta 17', M. Akliouche 30', K. Thuram 45'.