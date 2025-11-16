Menu Rechercher
1 - 3
terminé
Eliminatoires CM - Europe 2026 Canada/Mexico/United States 10e journée
Azerbaïdjan
1 - 3
MT : 1-3
terminé
France
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 3
45'
1 - 3
K. Thuram
30'
1 - 2
(PD M. Gusto) M. Akliouche
17'
1 - 1
(PD M. Gusto) J. Mateta
4'
1 - 0
R. Dadaşov (PD R. Daşdəmirov)

Statistiques

Classement live 1 France 16 4 Azerbaïdjan 1
Possession 74% France Azerbaïdjan
Tirs 2 1 13 1 4 17
Grosses occasions créées 80% France 4 Azerbaïdjan 1
Compositions Azerbaïdjan 3-4-3 France 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Sondages

Voir tous
Qui est l'homme du match Azerbaïdjan - France ?
- Fin dans 2h
Génération de l'image en cours

Prono

Qui va gagner ?
1 AZE N NUL 2 FRA
746 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag France Malo Gusto 2 #2 Flag France Theo Hernández 2 #3 Flag Azerbaïdjan Rəhman Daşdəmirov 1
Tirs (%)
#1 Flag France Jean-Philippe Mateta 1/2 50% #2 Flag France Khéphren Thuram 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag France Malo Gusto 4 #2 Flag Azerbaïdjan Xayal Əliyev 3 #3 Flag France Khéphren Thuram 2
Fautes subies
#1 Flag Azerbaïdjan Rəhman Daşdəmirov 3 #2 Flag France Christopher Nkunku 3 #3 Flag Azerbaïdjan Qismət Alıyev 2
Ballons touchés
#1 Flag France Malo Gusto 105 #2 Flag France Warren Zaïre-Emery 101
Tirs (%)
#1 Flag France Christopher Nkunku 1/7 14%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Azerbaïdjan Xayal Əliyev 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Azerbaïdjan Bəhlul Mustafazadə 6/6 100% #2 Flag France Christopher Nkunku 10/13 77% #3 Flag France Khéphren Thuram 13/17 76%
Interceptions
#1 Flag Azerbaïdjan Nəriman Axundzadə 2 #2 Flag Azerbaïdjan Abdulla Xaybulayev 2 #3 Flag France Maghnes Akliouche 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Azerbaïdjan Bəhlul Mustafazadə 2/2 100% #2 Flag France Warren Zaïre-Emery 2/2 100% #3 Flag Azerbaïdjan Aydın Bayramov 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Hugo Ekitike 0/6 0% #2 Flag France Theo Hernández 0/4 0% #3 Flag Azerbaïdjan Emin Mahmudov 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Flag Azerbaïdjan Ceyhun Nuriyev 4 #2 Flag Azerbaïdjan Anton Krivotsyuk 3 #3 Flag France Malo Gusto 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Azerbaïdjan Abdulla Xaybulayev 0/6 0% #2 Flag France Lucas Hernández 0/2 0% #3 Flag Azerbaïdjan Renat Dadaşov 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag France Warren Zaïre-Emery 87/90 97% #2 Flag France Lucas Hernández 67/70 96% #3 Flag France Theo Hernández 49/53 92%
Corners et centres réussis
#1 Flag France Maghnes Akliouche 5
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag France Warren Zaïre-Emery 30 #2 Flag France Malo Gusto 26 #3 Flag France Rayan Cherki 22

Classement buteurs

#38 Flag France Michael Olise 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
D
D
N
D
V
N
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Adrien Rabiot Adrien Rabiot Blessure au mollet Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Ischio-jambiers Désiré Doué Désiré Doué Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Top commentaires

Guillaume Lirzin 18:17 il est monté haut mateta ! 5 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Azerbaïdjan - France en direct commenté

10e journée de Eliminatoires CM - Europe - dimanche 16 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Azerbaïdjan et France (Eliminatoires CM - Europe, 10e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Eliminatoires CM - Europe entre Azerbaïdjan et France. Ce match aura lieu le dimanche 16 novembre 2025 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Azerbaïdjan et France.

On en parle

Arbitres

Andris Treimanis arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Aleksejs Spasjoņņikovs arbitre assistant
Haralds Gudermanis arbitre assistant
Vitālijs Spasjoņņikovs quatrième arbitre
Kristaps Ratnieks arbitre VAR
Clay Ruperti arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu Baku
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
  • Année de construction : 1951
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31850
  • Affluence moyenne : 22108
  • Affluence maximum : 31200
  • Affluence minimum : 1600
  • % de remplissage : 73

Match en direct

Date 16 novembre 2025 18:00
Compétition Eliminatoires CM - Europe
Saison 2026 Canada/Mexico/United States
Phase Phase de poules - Groupe D - journée 10
Diffusion TF1
Affluence 29700
Code AZE-FRA
Zone Europe
Équipe à domicile Azerbaïdjan
Équipe à l'extérieur France
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Azerbaïdjan et France ?

France a remporté la rencontre sur le score de 1-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Azerbaïdjan et France en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 novembre 2025 à 18:00 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Azerbaïdjan et France ?

Azerbaïdjan : le coach A. Abbasov a choisi une formation en 3-4-3 : Ş. Məhəmmədəliyev, A. Krivotsyuk, B. Mustafazadə, E. Bədəlov, R. Daşdəmirov, E. Mahmudov, A. Xaybulayev, Q. Alıyev, X. Əliyev, R. Dadaşov, C. Nuriyev.

France : de son côté, l'équipe dirigée par D. Deschamps évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Chevalier, T. Hernández, L. Hernández, I. Konaté, M. Gusto, K. Thuram, W. Zaïre-Emery, J. Mateta, C. Nkunku, M. Akliouche, H. Ekitiké.

Qui arbitre le match Azerbaïdjan France ?

Andris Treimanis est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Azerbaïdjan France ?

Baku accueille le match au Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu.

Quelle est la date et l'heure du match Azerbaïdjan France ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 novembre 2025, coup d'envoi 18:00.

Qui a marqué le but pour Azerbaïdjan ?

Un seul but a été inscrit pour Azerbaïdjan par R. Dadaşov 4'.

Qui a marqué des buts pour France ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour France : J. Mateta 17', M. Akliouche 30', K. Thuram 45'.

Top commentaires

Guillaume Lirzin 18:17 il est monté haut mateta ! 5 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier