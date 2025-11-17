Équipe de France : les grands gagnants de la trêve internationale

«J’ai vu tous les joueurs, à part Brice Samba qui n’a pas été impliqué. J’ai pu avoir des réponses, oui, par rapport aux prochaines échéances». Voici ce que déclarait Didier Deschamps, quelques minutes après le nouveau succès de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan (3-1), dimanche soir. D’ores et déjà assurés de participer au prochain Mondial en Amérique du Nord après leur victoire (4-0) contre l’Ukraine jeudi dernier, les Bleus ont finalement clôturé cette campagne qualificative invaincus. Une ultime rencontre offrant l’opportunité à certains de se montrer et ainsi espérer avoir une place dans l’avion qui traversera l’Atlantique en juin prochain.

Akliouche a marqué de précieux points

Outre Malo Gusto, auteur de deux passes décisives hier et très remuant dans son couloir droit, de nombreux joueurs offensifs ont brillé lors de ce rassemblement de novembre. C’est notamment le cas d’Hugo Ekitike. Moins en vue à Bakou, l’attaquant de Liverpool avait cependant marqué de précieux points lors de son entrée en jeu face aux Ukrainiens, inscrivant au passage son premier but en sélection. Mais ce n’est pas le seul. À 23 ans, Maghnes Akliouche a, lui-aussi, convaincu. Déjà percutant contre l’Ukraine, le Monégasque a confirmé contre l’Azerbaïdjan.

Aligné sur le côté droit dans le 4-2-3-1 installé par Didier Deschamps, le natif de Tremblay-en-France a été impliqué sur les trois buts. Il a d’abord lancé Malo Gusto sur l’égalisation de Jean-Philippe Mateta avant de marquer le deuxième et de tirer le corner menant au troisième. Remplacé par Florian Thauvin après l’heure de jeu, l’international aux 5 sélections savourait logiquement au coup de sifflet final. «C’est beaucoup de fierté pour moi d’inscrire mon premier but avec les Bleus. C’est de la bonne pression pour moi. Être bon et décisif, c’est important pour un joueur offensif. Je suis content. Petit à petit, ça se ressent aussi sur le terrain, je suis de plus en plus à l’aise en sélection. Je suis content de moi». Un sentiment également partagé par son sélectionneur.

Mateta et Ekitike décisifs

«Avec son tempérament il était un peu introverti au début, il s’est lâché un peu plus. Il marque aujourd’hui (dimanche, ndlr), il a fait en sorte de bonifier son temps de jeu. Il a su franchir un palier», notait le technicien français, confirmant la montée en puissance du gaucher d’1m83 mais précisant également qu’«il y a beaucoup de joueurs offensifs en comptant les nombreux absents sur ce rassemblement». En embuscade pour décrocher le précieux sésame - à savoir une place dans la liste des joueurs qui participeront à la plus prestigieuse des compétitions - Jean-Philippe Mateta a, lui-aussi, profité du temps de jeu accordé par Deschamps pour s’illustrer. En égalisant de la tête, l’attaquant de Crystal Palace est devenu le premier joueur à marquer lors de ses 2 premiers matches en tant que titulaire avec la France depuis Louis Saha en mai 2004.

«On a toujours la capacité de se créer des occasions et de marquer des buts, avec une moyenne supérieure à deux buts par match. (Jean-Philippe) Mateta, c’est sa deuxième titularisation, il marque, c’est très bien pour lui. Hugo Ekitike prend de la confiance aussi. C’est un jeune joueur, avec beaucoup de dynamisme. Il a une capacité à perforer avec sa vitesse. Ce sont des éléments offensifs qui viennent s’ajouter», reconnaissait, à ce titre, Didier Deschamps après la rencontre. Relancé sur la prestation de Khéphren Thuram, crédité d’un 6,5 par la rédaction FM après sa très belle sortie, l’ancien coach de l’OM distribuait encore les bons points. «C’est un milieu de terrain, après s’il peut marquer, il ne va pas se faire prier. Lui aussi a pu avoir plus de temps de jeu. C’est toujours important de voir les joueurs en action. Évidemment, s’il avait pu être crédité d’un but, cela aurait donné un petit plus à sa performance. Il a de la qualité technique et une capacité de percussion qui lui permet de faire des différences».

Thuram, Ekitike, Mateta, Akliouche, Gusto… Nombreux sont ceux qui ont donc profité de ce match à Bakou pour envoyer un signal fort au sélectionneur tricolore. Titularisé d’entrée en Azerbaïdjan, Warren Zaïre-Emery n’a pas non plus démérité, confirmant sa belle montée en puissance avec le Paris Saint-Germain. De retour en sélection après avoir manqué les deux derniers rassemblements, Rayan Cherki a, de son côté, montré un visage plus timoré, alternant le bon et le moins bon. Enfin, en défense, Lucas Hernandez n’a pas spécialement brillé. Une chose est sûre, tout ce joli monde a désormais six mois pour convaincre l’architecte des vice-champions du monde de faire partie des joueurs qui disputeront le Mondial l’été prochain en Amérique, d’autant qu’il n’y aura qu’un seul rassemblement d’ici-là (en mars) pour faire ses preuves.