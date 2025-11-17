Menu Rechercher
Zinedine Zidane s’est réuni avec Florentino Pérez à Madrid !

Alors qu’il a récemment confirmé qu’il sera bientôt de retour sur un banc, tout indique que c’est celui de l’Equipe de France qui attend Zinedine Zidane. Une chose est sûre, la plupart des fans des Bleus sont plutôt enthousiasmés par l’idée de voir la légende tricolore au poste de sélectionneur.

Et dimanche, Zinedine Zidane a retrouvé Florentino Pérez au Santiago Bernabéu. Les deux hommes, qui ont été en froid pendant un moment suite au départ du Marseillais, ont ainsi été vus ensemble à l’occasion du match de NFL entre les Miami Dolphins et les Washington Commanders organisé au Santiago Bernabéu. De là à imaginer un retour sur le banc merengue ? Ce n’est pas la tendance…

