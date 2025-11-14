Menu Rechercher
Commenter

Zinedine Zidane confirme son retour sur un banc

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Zinédine Zidane. @Maxppp

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane (53 ans) a été lié à de nombreux clubs ainsi qu’à l’équipe de France. Encore plus depuis que Didier Deschamps a annoncé son départ après la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
⁉️🇫🇷 Madridista, ¿te gustaría un nuevo regreso de Zidane?

¡VENTE YA A MEGA!
Voir sur X

Interrogé par El Chiringuito, qui lui a demandé si son retour sur un banc est imminent, l’ancien n°10 des Bleus a été très clair. «Oui, oui», a-t-il répondu, confirmant donc que son come-back en tant qu’entraîneur est proche. En revanche, il a esquivé quand le journaliste lui a demandé de s’exprimer sur la situation de Xabi Alonso au Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Zinédine Zidane

En savoir plus sur

Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier