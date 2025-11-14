Zinedine Zidane confirme son retour sur un banc

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane (53 ans) a été lié à de nombreux clubs ainsi qu’à l’équipe de France. Encore plus depuis que Didier Deschamps a annoncé son départ après la Coupe du Monde 2026.

Interrogé par El Chiringuito, qui lui a demandé si son retour sur un banc est imminent, l’ancien n°10 des Bleus a été très clair. «Oui, oui», a-t-il répondu, confirmant donc que son come-back en tant qu’entraîneur est proche. En revanche, il a esquivé quand le journaliste lui a demandé de s’exprimer sur la situation de Xabi Alonso au Real Madrid.