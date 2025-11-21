Nice - OM : les notes du match

Retour de la Ligue 1 ce vendredi soir avec la 13e journée de Ligue 1. Et pour ce retour de trêve, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse de l’OGC Nice. Sans Nayef Aguerd, toujours blessé, Roberto De Zerbi ne pouvait compter que sur Pavard et Balerdi dans le cœur de la défense. De quoi obliger le technicien italien à remanier un peu son système en repassant à 4 derrière, avec tout de même Kondogbia en sentinelle, Weah à droite et Paixao en offensif gauche, mais qui joue le rôle du piston gauche par moments. En face, Nice, 9e et sur deux défaites de rang en Ligue 1, devait rebondir et pouvait compter sur le retour de Moffi sur le front de l’attaque.

À domicile, Nice essayait de faire le jeu et prenait rapidement le contrôle du ballon. Ou plutôt, l’OM laissait le ballon aux Niçois de manière assez surprenante. Mais cette tactique de De Zerbi portait bien ses fruits, puisque c’est Marseille qui ouvrait le score dans cette rencontre. Sur un corner bien dévié par Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang devançait Melvin Bard et crucifiait Diouf à bout portant (11e). Dans la foulée, Paixao ne passait pas loin du break, mais c’est Nice qui loupait la plus grosse occasion. Après un bon centre en retrait de Moffi, Sofiane Diop loupait complètement le cuir et ratait donc sa frappe. De l’autre côté, Mason Greenwood, comme à son habitude, s’illustrait avec quelques occasions pour régler la mire, puis punissait l’adversaire.

L’OM sans pitié

L’attaquant anglais, dans un style qu’il maîtrise à la perfection, fixait le défenseur et envoyait une belle frappe, déviée, que Diouf ne pouvait repousser (2-0, 33e). Et avant la pause, le tournant du match sans doute. Nice, qui méritait clairement mieux, avait l’occasion de réduire le score par l’intermédiaire de Moffi. Mais le Nigérian manquait une grosse occasion et butait sur un très bon De Lange (qui remplaçait Rulli, de retour de sélection). Dans la foulée, tout seul, c’est Igor Paixao qui faisait le choix de l’égoïsme et tentait un tir alors qu’il pouvait servir Aubameyang seul pour assurer le 3-0. Une fin de première période folle, marquée aussi par des tensions sur la pelouse, mais qui promettait du lourd après la pause.

Et au retour des vestiaires, l’OM a continué d’afficher son impressionnant réalisme, avec toujours l’excellent Greenwood à la baguette. L’ancien de Manchester United s’est offert un doublé, d’un nouveau numéro sensationnel ponctué d’une frappe rasante (3-0, 53e), alors que De Lange venait de réaliser un nouvel arrêt bluffant. Un but qui a fait sombrer Nice, qui a encaissé un but dans la foulée signé Weah (4-0, 58e). Nice a bien tenté de réagir après le but de Mohamed Ali-Cho. En vain. Igor Paixao a marqué un dernier but pour sceller un gros succès collectif (5-1). L’OM reprend la tête de la Ligue 1 avec un Greenwood seul meilleur buteur du championnat (10 buts).

- L’homme du match : Mason Greenwood (8,5) : leader de l’attaque phocéenne, l’ancien joueur de Manchester United a une nouvelle fois assumé son rôle avec une véritable masterclass. Très juste techniquement sur ses premières prises de balle, il a sublimé cette rencontre électrique. Tout proche de doubler la mise d’une frappe puissante du droit au premier poteau (31e), il profitait finalement d’un ballon mal renvoyé par la défense azuréenne et d’une déviation malheureuse de Bard pour faire le break (33e). Dans tous les bons coups (5 tirs cadrés en autant de tentatives), impliqué dans le travail défensif et à l’initiative des attaques phocéennes, il illuminait un peu plus ce match d’un enchaînement parfait et s’offrait un doublé d’une frappe croisée chirurgicale (53e). Seul meilleur buteur de L1, l’Anglais est définitivement un joueur différent.

OGC Nice

- Diouf (3,5) : stratosphérique contre le PSG, il y a 20 jours, le portier niçois a réalisé un arrêt impressionnant sur une tête de Pavard à la 11e. Mais une minute plus tard, Diouf n’a rien pu faire sur un but de renard des surfaces d’Aubameyang à la 12e (0-1). Après un très bon travail de Greenwood à la 31e, Diouf s’est imposé sur le tir du pied droit de l’Anglais. Quelques instants plus tard, il a une nouvelle fois été trompé par Greenwood, notamment à cause de la déviation de son capitaine (0-2, 32e). Il a sauvé les siens avant la mi-temps, en arrêtant le tir à bout portant de Paixao. Il a encaissé 2 buts coups sur coups : Greenwood (53e) et Weah (58e). Le match a rapidement viré au cauchemar pour Diouf et pire encore, il s’est incliné face à Paixao à la 74e (1-5). Un match vraiment très compliqué pour lui, mais il faut admettre qui n’a pas été aidé par sa défense.

- Bard (3) : auteur d’un bon début de saison sur le plan individuel, l’ancien Lyonnais avait la lourde tâche de contenir l’ailier anglais Mason Greenwood pour sa 150e en Ligue 1. Il a failli égaliser à la 19e minute, mais a buté sur un très bon Pavard, même si l’action a finalement été signalée hors-jeu. Malheureux, il trompe ensuite son propre gardien sur un tir puissant de Greenwood. Diouf semblait sur la trajectoire, mais Melvin Bard a dévié involontairement le ballon (0-2, 32e). Pris de vitesse dans son dos par Weah à la 58e, il est une nouvelle fois coupable (0-4).

- Oppong (2,5) : souvent livré à lui-même et constamment confronté à Mason Greenwood dans le premier acte, il a souffert face à la vitesse et la technique de l’Anglais. À la 31e minute, il se fait clairement enrhumer sur un crochet dévastateur, mais heureusement Diouf a sauvé les siens en remportant son duel face à ce dernier. Une action qui aurait pu tourner au cauchemar pour Oppong, tant l’ailier londonien a semblé prendre l’ascendant dans son couloir. Malgré quelques interventions correctes, il a globalement subi, en manque d’impact et de maîtrise dans les un-contre-un, à l’image du but de Greenwood à la 53e, où Oppong est trop attentif. Il a été remplacé par Abdi à la 68e.

- Bah (3) : titularisé dans l’axe de la défense, il s’est retrouvé dans un duel de tous les instants avec Pierre-Emerick Aubameyang durant la première période. Solide dans certains duels, il a toutefois peiné à contenir totalement l’expérimenté Gabonais, comme sur l’ouverture du score à la 11e minute où il est en retard. Malgré quelques interventions justes, il a souvent été mis en difficulté par les appels et le sens du déplacement d’Aubameyang. Cela n’a pas manqué encore à la 74e, où Bah s’est fait complètement prendre de vitesse par Aubameyang, qui a offert un cadeau à Paixao, seul face à la cage (1-5).

- Mendy (3) : aligné à droite de la défense centrale, il a semblé en difficulté dès les premiers instants du match. Un manque de maîtrise illustré par son intervention en retard sur Balerdi, en marchant sur sa cheville, ce qui lui a logiquement valu un carton jaune à la 14e minute. Derrière, il a eu du mal à se mettre complètement dans son match, continuellement pris dans le timing ou dans l’impact face aux offensives adverses. Légèrement meilleur en seconde mi-temps, il a bien stoppé Paixao (52e).

- Clauss (4,5) : c’était un match particulier pour lui, après son passage de deux saisons à l’OM. Comme toujours, l’ancien du RC Lens était aligné sur le flanc droit, en tant que piston. Clauss s’est montré très actif dès le début du match, à l’image de son bon centre à la 8e minute, finalement contré, mais il a quand même gagné un corner. Il a tenté une nouvelle fois un centre fort à la 27e, mais Pavard a encore bien dégagé le ballon. Il a beaucoup essayé encore en seconde période, mais l’OGC Nice a totalement lâché après les deux premiers buts marseillais en seconde mi-temps. Clauss a été loin d’être le pire Niçois ce soir.

- Samed (3) : arrivé cet été, l’ancien joueur de Sunderland était positionné au cœur du jeu dans un duo avec Vanhoutte, et il s’est directement projeté sur le couloir gauche dès les premières minutes. Comme son compère du milieu, il a eu du mal à conserver le ballon, bien gêné par Kondogbia dans l’entrejeu. Sur le 3e but de l’OM, il a été à la rue, dans un premier temps en retard sur Greenwood, puis loin d’être combatif, il l’a laissé partir au but. En-dessous ce soir, il a été remplacé par Sanson à la 67e.

- Vanhoutte (3,5) : préféré à Morgan Sanson, il occupait le rôle de milieu de terrain, à droite de Samed. Il a été plutôt discret en première période, peinant à imposer son jeu face au pressing des Olympiens. Il a tout de même essayé de trouver la faille avec un centre forcé à la 49e, mais de Lange l’a facilement capté. Vanhoutte a vécu un premier acte frustrant. Il a été invisible en seconde période, comme l’ensemble de ses coéquipiers.

- Diop (5,5) : meilleur buteur de l’OGC Nice depuis le début de saison, avec 6 réalisations toutes compétitions confondues, Diop était aligné sur le côté gauche de l’attaque, avec beaucoup de liberté. Inspiré ce soir, il a tenté de trouver Cho avec une magnifique talonnade à la 39e, finalement trop forte. Diop a ensuite envoyé un tir puissant à la 45e, mais sa frappe a été contrée. Il n’a réussi à être décisif, mais il est décidément bien en jambes. Diop a réalisé un coup de génie à la 63e, en offrant un bijou de passe par-dessus la défense à Cho, qui a très bien conclu (1-4). Il a été remplacé par Jansson à la 77e.

- Cho (5) : buteur contre l’OM la saison dernière, il était préféré à Boga ce soir. Cho était titularisé sur le couloir droit de l’attaque. Assez remuant sur son aile, il a buté sur le portier de l’OM après une tête bien trop molle à la 16e. Il a joué très haut en première période, multipliant les appels en profondeur. Cependant, il a perdu un ballon qui aurait pu être intéressant pour Nice à la suite d’un mauvais contrôle à la 38e. Il a encore montré en seconde période qu’il était l’un des plus remuants en attaque côté Nice : il a relancé les siens à la 63e sur un super service de Diop (1-4). Il a ensuite été remplacé par Nguene à la 77e.

- Moffi (4,5) : déjà auteur de 3 buts cette saison, il a offert un caviar à Diop à la 22e, qui n’a pas réussi à conclure. L’attaquant nigérian a tenté un lob malin à la 23e, mais le portier a bien capté son tir. Ensuite, Moffi a failli réduire le score en tentant une aile de pigeon puissante, encore bien capté par de Lange. Avant la pause, il a manqué son face à face dans la surface avec le portier de l’OM : c’était sûrement la meilleure occasion côté OGC Nice en première période. Dès la 49e minute, il était à deux doigts de relancer les siens, mais il a encore buté sur de Lange. Il s’est éteint au fil de la seconde période. Il a été remplacé par Boga à la 68e. L’Ivoirien a tenté sa chance à la 72e, mais sa frappe s’est envolée dans les tribunes.

Olympique de Marseille

- De Lange (8) : préféré à Rulli pour ce premier match post-trêve, le Néerlandais de 27 ans n’a pas eu grand-chose en début de rencontre. Bien aidé par une défense marseillaise autoritaire, il brillait cependant juste avant la pause sur la reprise 'zlatanesque’ de Moffi (42e) avant de repousser une nouvelle tentative de ce dernier (45+1e). Encore décisif sur la frappe de Bard (45+4e), il permettait aux siens de conserver deux buts d’avance. Au retour des vestiaires, il sortait le très grand jeu sur la frappe de Moffi (49e). Héroïque, il ne pouvait cependant rien sur la tête de Cho (63e). Un match référence.

- Weah (7) : Murillo absent, l’ancien joueur du LOSC et de la Juve débutait dans le couloir droit de la défense marseillaise. Sérieux sur le plan défensif et plutôt inspiré sur les montées de Bard, il était également à l’origine du second but olympien. Moins impactant que ses partenaires au cours du premier acte, il apportait sa pierre à l’édifice en seconde période en bonifiant un service de PEA d’une sublime frappe (58e). De plus en plus actif (8 ballons récupérés), il était même tout proche d’offrir le doublé à Aubameyang mais le Gabonais butait sur Diouf (69e). Un match plein.

- Pavard (7) : aligné dans l’axe de la défense olympienne pour ce déplacement à l’Allianz Riviera, l’international français s’est rapidement illustré. Auteur d’une première tête, claquée par Diouf (11e), il déviait ensuite la trajectoire pour permettre à Aubameyang d’ouvrir le score (11e). Auteur d’un retour fantastique sur la frappe de Bard (19e), il a aussi fait preuve d’une solidité défensive de tous les instants, à l’image de ce nouveau dégagement précieux (27e). Juste dans ses relances, il a poursuivi son entreprise en seconde période.

- Balerdi (7) : de retour dans le onze marseillais après plusieurs semaines d’absence, le capitaine phocéen a livré un très grand match. Impérial dans les airs, rassurant dans ses interventions au sol et toujours bien placé, il a constamment enrayé les offensives niçoises (6 ballons récupérés, 3 interceptions). Passeur décisif sur le second but de Greenwood, l’Argentin a tout bien fait. Remplacé par Egan-Riley (77e).

- Emerson (6,5) : titulaire habituel au poste, le numéro 33 de l’OM était une nouvelle fois chargé d’animer le couloir gauche marseillais et il l’a encore parfaitement réalisé. Rarement pris par les attaquants niçois, il a surtout largement apporté au jeu offensif de l’OM, à l’image de ses nombreux dédoublements avec Paixao. Plus discret après la pause, il a toutefois tenu son rang avec brio.

- Vermeeren (7) : brillant lors de ses dernières sorties sous le maillot phocéen, le jeune Belge a encore très bien travaillé dans l’entrejeu phocéen. Intelligent dans son placement, il s’est offert quelques retours de grande classe. Dans la construction du jeu, il a fait parler sa technique et son expérience malgré son jeune âge. Un nouveau match de grande qualité.

- Kondogbia (6,5) : privé de Pierre-Emile Højbjerg, laissé au repos pour cette rencontre face au Gym, Roberto De Zerbi aura certainement apprécié la combativité du Centrafricain. Omniprésent dans le duel, l’ex-joueur de l’Atlético de Madrid a mis beaucoup d’impact, permettant aux siens de prendre l’avantage dans la bataille du milieu. Un match sérieux. Remplacé par Nadir (70e).

- Angel Gomes (7) : auteur d’une performance plus que remarquée face à Brest lors de la 12e journée, le milieu offensif anglais a encore largement œuvré dans le cœur du jeu. S’il n’a pas forcément été l’élément décisif aux abords de la surface niçoise, il a en revanche été très précieux dans le combat. Solide dans le duel (7 remportés sur 10 disputés), mobile et toujours précis dans ses transmissions, il a coupé de très nombreuses trajectoires pour soulager les siens. Remplacé par O’Riley (70e).

- Greenwood (8,5) : voir ci-dessus

- Paixao (7,5) : décisif sur la scène européenne, le transfuge de Rotterdam attendait encore de se montrer à son avantage en Ligue 1. Percutant mais souvent brouillon depuis le début de la saison, le Brésilien a montré une très belle activité ce vendredi soir. Dangereux et complice avec Emerson, il a posé beaucoup de problèmes à la défense azuréenne. Auteur d’une première frappe non cadrée (17e), il a fait parler sa vitesse, sa puissance et sa technique, sans oublier de travailler pour l’équipe (5 ballons récupérés, 4 interceptions). Il oubliait cependant Aubameyang juste avant la pause et butait sur Diouf (45+4e). Moins lucide et parfois trop individualiste, il aura malgré tout fait preuve d’une implication XXL avant d’être récompensé en participant au festival offensif de l’OM après un caviar d’Aubameyang (74e). Remplacé par Maupay (89e).

- Aubameyang (8) : préféré à Robinio Vaz pour ce match face aux Aiglons, le Gabonais, floqué du numéro 97 sur le dos, a confirmé son renouveau. Déjç buteur face à Brest, il délivrait rapidement les siens. En renard des surfaces, il profitait d’une déviation de la tête de Pavard pour surgir et ouvrir le score (11e). Impliqué défensivement que ce soit par son pressing ou sur les phases arrêtées adverses, il a également régulièrement décroché pour apporter le surnombre ou le décalage décisif. Passeur décisif pour Weah (58e) et tout proche du doublé (69e), il offrait un caviar à Paixao pour le récompenser de tous ses efforts (74e). Quel match. Remplacé par Vaz (77e).