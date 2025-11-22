Menu Rechercher
Ligue 1

Ligue 1 : c’est l’OM de tous les records

La belle victoire de l’OM à Nice hier confirme le très bon début de saison du club, la preuve en quelques chiffres.

Par Maxime Barbaud
3 min.
Les joueurs de l'OM lors de la victoire à Nice @Maxppp
Nice 1-5 Marseille

Les statistiques ne font pas les trophées. Il n’empêche que les chiffres ne mentent pas et en cette première partie de saison, l’OM est en train de battre pas mal de records personnels. La très large victoire hier sur la pelouse de l’OGC Nice (5-1) n’a fait que renforcer cette impression de rouleau-compresseur, malgré les réserves de Roberto De Zerbi. «On peut encore mieux jouer, je ne suis pas satisfait dans le jeu et je ne dis pas ça avec prétention. On peut mieux faire dans la partie basse et dans le camp adverse. Mais c’est un très bon résultat».

Stats Foot
L'@OM_Officiel compte 28 points après 13 premiers matchs de @Ligue1 cette saison. Il égale son record dans l'élite à ce stade de la la compétition au XXIe siècle (28 en 2014/15 sous Marcelo Bielsa). #OGCNOM
L’exigence du coach italien n’est pas pour déplaire à certains de ses joueurs comme Geoffrey Kondogbia ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Les deux éléments d’expérience, passés tous les deux par de très grands clubs durant leur carrière, savent ce qu’il en coûte de se relâcher, même un petit peu. Le curseur est poussé au maximum et on se demande bien jusqu’où peuvent aller les Phocéens cette saison, notamment en Ligue 1 où le PSG ne semble pas irrésistible. Ils sont d’ailleurs leaders du championnat avant la rencontre ce soir du champion en titre face au Havre.

L’OM enchaîne les records en championnat

L’OM avance à une allure record. Avec 28 points après 13 journées, il a égalé son meilleur départ au XXIe siècle (28 en 2014/15 avec Marcelo Bielsa). Les hommes de Roberto De Zerbi font même mieux en réalité car leur différence de buts est de +21 quand celle de Bielsa était de +15. Ils devancent aussi la saison 2020/2021 d’André Villas-Boas avec ses 26 unités (+12) et celle l’an dernier (26 points et +12). Un départ canon qui s’explique en partie par une attaque en feu, à l’image du doublé de Mason Greenwood hier, désormais meilleur buteur du championnat avec 10 buts.

OptaJean
30 - Plus faible nombre de matches pour atteindre les 30 buts en Ligue 1 avec Marseille (depuis 1947/48) :

🥇 Gunnar Andersson (34 rencontres)
🥈 Josip Skoblar (38)
🆕🥉 Mason Greenwood (46)

Prompt. #OGCNOM
Depuis son arrivée sur la Canebière, l’Anglais en est à 30 réalisations en seulement 46 matchs de Ligue 1, faisant de lui le 3e Marseillais le plus rapide de l’histoire à atteindre cette barre. Il participe grandement aux 33 buts inscrits par son équipe en championnat depuis la reprise. Il s’agit là du meilleur total du club depuis la saison 1948/1949. Plus globalement, sur l’année 2025, l’OM a enchaîné un 10e match avec au moins 4 buts marqués. Il s’agit d’une première depuis 1991 où les Marseillais avaient réussi cette prouesse à 12 reprises. Ça peut encore donner quelques idées…

Pub. le - MAJ le
