Liga : Javier Tebas menacé de destitution après la divulgation d’informations confidentielles sur le Barça

Le Tribunal administratif du sport (TAD) a ouvert un dossier disciplinaire de caractère « très grave » contre Javier Tebas, président de LaLiga, pour la présumée divulgation d’informations confidentielles du FC Barcelone, selon plusieurs sources officielles et comme rapporte Sport. La plainte a été déposée par Miguel Ángel Galán, président de l’Association Transparence et Démocratie dans le Sport, qui accuse Tebas d’avoir révélé des données sensibles liées aux opérations des loges VIP du Spotify Camp Nou. L’origine du conflit remonte au 2 avril 2025, lorsque LaLiga avait publié un communiqué — retiré quelques jours plus tard de son site web et de ses réseaux sociaux — affirmant que le Barça n’avait pas enregistré à temps 100 millions d’euros provenant de la vente de 475 sièges VIP. Le club a immédiatement réagi en expliquant n’avoir jamais autorisé la diffusion de ces informations financières et accusant Tebas d’avoir violé le devoir de confidentialité.

La plainte adressée au Consejo Superior de Deportes (CSD), puis transmise au TAD, ne se limite pas aux loges VIP : selon Galán, Tebas aurait également révélé des détails sur le changement d’auditeur du club, le patrimoine du Barça et des communications internes avec le CSD. Le dossier inclut même une réunion entre Tebas et des dirigeants de l’Athletic Club concernant l’intérêt pour Nico Williams, où des états financiers provisoires ou des audits internes auraient été partagés sans autorisation. Dix-huit socios du FC Barcelone soutiennent officiellement la plainte. Si l’infraction est confirmée, Tebas pourrait être sanctionné par une amende publique, une suspension de deux mois à un an, voire une destitution. Ce dossier s’ajoute à la pression institutionnelle sur le président, déjà sanctionné en 2024 par le TAD pour une précédente divulgation d’informations, cette fois à la suite d’une plainte du Real Madrid.