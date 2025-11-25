Portugal : Cristiano Ronaldo écope d’une suspension ridicule

Cristiano Ronaldo peut souffler. Toujours en quête de ses 1000 buts en carrière, le quintuple Ballon d’Or empile les buts avec Al-Nassr. En parallèle, le Portugais brille également avec sa sélection. Décrié mais toujours aussi prolifique avec les Portugais, l’ancien du Real Madrid a déraillé lors de sa dernière rencontre face à l’Irlande. Auteur d’un vilain coup de coude sur Dara O’Shea dans la surface irlandaise, Cristiano Ronaldo a pris un carton jaune avant d’écoper d’un carton rouge après visionnage de la VAR..

CR7 a déjà manqué la large victoire 9-1 contre l’Arménie en raison de cette exclusion, mais la durée exacte de sa sanction restait inconnue. Une suspension de plusieurs matches, comme c’est souvent le cas après un carton rouge direct, l’écarterait des deux premières rencontres du Mondial. Depuis, la presse portugaise affirmait que la FPF et son président Pedro Proença, personnellement impliqué, préparaient une plainte argumentée en trois points pour tenter de réduire la sanction de la superstar portugaise.

Cristiano Ronaldo sauvé par le règlement

Car le Portugal retenait son souffle et avait peur de voir sa légende être suspendue pour les premiers matches de poules de la Coupe du monde 2026. Finalement, le couperet est tombé et bonne nouvelle : CR7 n’est suspendu qu’un seul match ferme et deux avec sursis, comme l’indiquent l’agence de presse EFE et plusieurs sources au Portugal. Il pourra ainsi participer à l’intégralité de la phase de poules du Mondial aux États-Unis et n’a donc manqué que la rencontre face à l’Arménie.

La raison ? Record explique que le règlement prévoit une suspension de trois matchs en cas de comportement violent, «notamment en donnant des coups de coude, des coups de poing, des coups de pied, en mordant, en crachant ou en frappant de toute autre manière un adversaire», ce qui aurait donc pu priver Cristiano Ronaldo des deux premiers tours de la compétition. Cependant, la FIFA a retenu une autre interprétation du règlement et a donc infligé une sanction plus légère au joueur. Le Portugal peut souffler.