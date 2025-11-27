OM : Adrien Rabiot passe aux aveux sur son mercato

Une année et puis s’en va. Cet été, Adrien Rabiot (30 ans) a quitté l’OM après seulement une saison. Sa bagarre avec Jonathan Rowe a provoqué son retour en Italie, cette fois-ci du côté de l’AC Milan. Un club qui le draguait depuis un moment comme il l’a avoué à la Gazzetta dello Sport. «Milan m’avait déjà approché l’an dernier, alors que j’étais libre de tout contrat, et nous avions discuté. L’équipe aurait-elle fait mieux que huitième avec moi ? Je ne sais pas, mais vu nos résultats actuels, je dirais que je suis arrivé à Milanello au bon moment. Les Rossoneri me voulaient aussi en juillet, quand j’étais à Marseille, mais c’était difficile pour moi de partir. Après cet incident (l’épisode dans les vestiaires avec Rowe, ndlr), d’autres clubs italiens m’ont contacté, mais je savais ce que je voulais. Allegri m’a dit : « On verra bien… » et il s’est passé quelque chose. Je ne sais pas comment il fait, mais il a aussi un don pour… prédire l’avenir (rires, ndlr).»

Le milieu, qui était donc dragué par les Rossoneri quand tout se passait encore bien à l’OM, est revenu ensuite sur sa relation avec le coach et sa saison. « C’est un gagnant, et j’aime sa personnalité, son style d’entraînement, sa passion pour le football et son ambition. Il se donne toujours à fond, et je partage sa façon de penser. En dehors du terrain, il est toujours très positif, il fait des blagues et il nous apaise. (…) J’ai le sentiment d’être plus leader et plus mature, mais je n’ai pas encore atteint mon plein potentiel : tant que je joue, je m’efforce de progresser chaque saison. La saison dernière, par exemple, a été importante pour moi et je pense avoir encore progressé. C’est la même chose ces derniers mois à l’AC Milan : je m’attache aux détails, j’étudie attentivement les vidéos de mes adversaires et les miennes. Et quand je vois sur ces images que je fais quelque chose de bien que je ne faisais peut-être pas avant… ça me fait plaisir.» Le message est passé.