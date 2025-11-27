Menu Rechercher
Cristiano Ronaldo se lance dans le MMA !

Cristiano Ronaldo avec le Portugal

Toujours aussi performant sur les pelouses à ses 40 ans et avec la Coupe du Monde 2026 dans le viseur, Cristiano Ronaldo est aussi un businessman. Comme l’indique Marca, la superstar portugaise vient d’investir dans le MMA, via l’organisation espagnole WOW FC (The Way of Warriors FC).

Il s’agit de l’équivalent espagnol de l’UFC, et Cristiano Ronaldo en devient désormais un de ses principaux actionnaires aux côtés d’Ilia Topuria, lutteur renommé dans le milieu. « Les MMA représentent des valeurs auxquelles je crois vraiment : discipline, respect, résilience et la quête constante de l’excellence. WOW FC construit quelque chose d’unique et de puissant, et je suis fier de rejoindre ce projet pour aider à élever le sport et inspirer la prochaine génération », a expliqué le joueur portugais.

