Real Madrid : la grosse sortie de Kylian Mbappé sur Xabi Alonso après son quadruplé

Et de 64 pour Kylian Mbappé. En s’offrant un quadruplé face à l’Olympiakos (3-4) ce mercredi soir, l’attaquant tricolore a conforté sa sixième place au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des Champions (derrière Ruud van Nistelrooy et ses 71 réalisations). Il a surtout montré du caractère, trois jours après avoir essuyé ses premières critiques de la saison en Espagne pour sa performance face à Elche (2-2).

Mais derrière ces quatre buts du Français, l’autre grand gagnant se nomme évidemment Xabi Alonso, vivement contesté ces dernières semaines. La presse espagnole évoquait un début de fracture avec son vestiaire, alors que plusieurs cadres auraient décidé de tourner le dos à leur entraîneur. «Il se prend pour Pep Guardiola, mais pour l’instant, il n’est que Xabi», déclarait un proche d’un élément important du groupe dernièrement. Pas forcément enthousiasmant pour l’équilibre collectif.

Kylian Mbappé appelle à l’unisson

Si les tensions entre Vinicius Junior et le coach Alonso ne sont plus vraiment nouvelles, il a rarement été question de la relation entre Xabi Alonso et Kylian Mbappé. Peut-être tout simplement parce que les deux hommes s’apprécient, et se respectent. Le premier a souvent loué les qualités de son attaquant, et le second est monté au créneau ce soir pour défendre son homologue et faire front aux bruits extérieurs.

«Je vois l’équipe bien jouer. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. Quand on joue pour un club comme le Real Madrid, c’est normal que les gens parlent. Nous, les joueurs, devons nous soutenir mutuellement et protéger l’entraîneur, a estimé le Français. On doit rester unis, on doit soutenir le coach. Les supporters madrilènes sont derrière nous. Nous avons beaucoup à perdre cette saison et nous devons tout donner pour ce blason.» Il a ajouté sur Canal+ : «je pense que je suis en partie responsable du fait qu’on n’ait pas pu gagner (sur les trois derniers matchs), je n’ai pas été décisif, je n’ai pas aidé l’équipe de la meilleure manière sur les trois derniers matchs». Le Mister appréciera.