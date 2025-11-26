PSG : la sortie forte de Marquinhos sur Kolo Muani

Ce mercredi, Randal Kolo Muani a fait son retour au Parc des Princes pour affronter le PSG. Le joueur prêté par Paris à Tottenham cette saison a évidemment brillé inscrivant un doublé et délivrant une passe décisive. Une prestation remarquée pour l’international français qui a bluffé ses anciens coéquipiers. En zone mixte, Marquinhos a eu des mots forts au moment d’évoquer Kolo Muani.

« Randal, je le connais, j’avais déjà joué contre lui quand il était à Nantes. À l’entraînement pareil, je sais la qualité qu’il a. Il a un physique très difficile à défendre. Dans le un contre un, il est présent. Aujourd’hui, il a fait un bon match. Il a fait les choses sur le terrain. Je suis vraiment content quand des joueurs passent des moments difficiles dans le club et qu’ils retrouvent du plaisir quand ils vont ailleurs. Dans le foot, c’est comme ça. Parfois, ça ne marche pas dans un club et il faut continuer à chercher sa motivation. Je suis content qu’il soit là, qu’il joue, qu’il prenne du plaisir. C’est un très bon gars, on a passé de bons moments dans le vestiaire et je lui souhaite le meilleur pour la suite »