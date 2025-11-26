PSG - Tottenham : Randal Kolo Muani a fait très mal aux Parisiens

C’est parfois l’ironie du sort. Lorsque les supporters parisiens ont observé la composition de Tottenham ce mercredi soir en Ligue des Champions, un nom est logiquement ressorti : Randal Kolo Muani. Indésirable au PSG, l’international français, qui n’a jamais su s’imposer sous Luis Enrique, affrontait donc son ancien club avec sans doute la volonté de prouver qu’il avait le talent pour évoluer à ce niveau. Et l’implacable théorie qui veut qu’un joueur fasse toujours mal à son ancien club s’est encore appliquée. Titulaire sur le front de l’attaque, l’ancien joueur de Nantes a d’abord essayé tant bien que mal d’exister dans le système de son coach.

Seul en pointe avec Richarlison dans un 5-3-2, Randal Kolo Muani a très souvent été esseulé, mais tout en essayant de bonifier les quelques ballons qu’il a eus à 500 mètres du but de Lucas Chevalier. Devant un Parc des Princes qui ne lui a pas réservé un accueil particulier, l’international français a fait ce qu’il n’arrivait pas à faire au PSG : se montrer décisif même sans briller. Peu après la demi-heure de jeu, sur un long centre de Spence, il remisa astucieusement de la tête pour Richarlison qui n’avait plus qu’à finir dans le but vide (35e). Une première passe décisive et une prise de confiance qui s’est illustrée au retour des vestiaires puisqu’il n’a pas tardé à redonner l’avantage à son équipe. Il profitait d’un cafouillage dans la surface pour envoyer une reprise puissante qui ne laissait aucune chance à un Chevalier encore pointé du doigt sur cette action (50e).

Un retour réussi

Un but et une passe décisive contre son ancien club, ce n’était visiblement pas suffisant pour Kolo Muani qui frappait une nouvelle fois après l’heure de jeu. Cette fois, il profitait d’une perte de balle de Vitinha pour aller fixer la défense, passer Lucas Hernandez avec de la réussite, et crucifier Chevalier une nouvelle fois (72e). Un but heureusement sans conséquence puisque le PSG menait encore et a finalement conservé cette avance. Mais pour son retour au Parc, Kolo Muani a fait mal aux Parisiens qui étaient tout de même bien contents de le retrouver. « Randal, je le connais, j’avais déjà joué contre lui quand il était à Nantes. À l’entraînement pareil, je sais la qualité qu’il a. Il a un physique très difficile à défendre. Dans le un contre un, il est présent. Aujourd’hui, il a fait un bon match. Il a fait les choses sur le terrain. Je suis vraiment content quand des joueurs passent des moments difficiles dans le club et qu’ils retrouvent du plaisir quand ils vont ailleurs. Dans le foot, c’est comme ça. Parfois, ça ne marche pas dans un club et il faut continuer à chercher sa motivation. Je suis content qu’il soit là, qu’il joue, qu’il prenne du plaisir. C’est un très bon gars, on a passé de bons moments dans le vestiaire et je lui souhaite le meilleur pour la suite », nous a ainsi confié Marquinhos en zone mixte.

Même son de cloche pour le défenseur Pacho. « Il a été très bon. Randal, c’est un très grand ami et depuis Francfort. Il a eu des occasions, c’est un attaquant de très grande qualité. Mais heureusement, on a obtenu une victoire importante. » Pour son entraîneur Thomas Frank, la performance du Français peut même devenir un tournant pour le reste de sa saison. « Cela peut certainement être un déclic, et ces deux buts lui donneront confiance pour l’avenir. Il a eu quelques difficultés à trouver sa confiance, mais il semble désormais de mieux en mieux. » Aperçu en fin de rencontre, dans les couloirs du stade, en discussions avec Presnel Kimpembe (qui a fait le déplacement depuis le Qatar pour voir ses coéquipiers), Randal Kolo Muani tient peut-être enfin son match référence avec les Spurs. Et il fallait forcément, pour l’histoire, que ce soit face au PSG.