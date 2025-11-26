Menu Rechercher
5 - 3
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 5e journée
PSG
5 - 3
MT : 1-1
terminé
Tottenham
Temps forts
90+3'
L. Hernández
76'
5 - 3
Vitinha (SP)
73'
4 - 3
R. Kolo Muani
65'
4 - 2
W. Pacho
59'
3 - 2
Fabián Ruiz (PD João Neves)
53'
2 - 2
Vitinha
50'
1 - 2
R. Kolo Muani
mi-temps
1 - 1
45'
1 - 1
Vitinha
35'
0 - 1
(PD R. Kolo Muani) Richarlison

Notes des joueurs

#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 9.5 #2 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 7.7 #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 7.6 Voir le classement complet
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 9.2 #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 8.4 #3 Logo Tottenham R. Kolo Muani 8.1 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 2 PSG 12 16 Tottenham 8
Possession 67% PSG Tottenham
Tirs 15 9 6 6 5 11
Grosses occasions créées 67% PSG 2 Tottenham 1
Compositions PSG 4-3-3 Tottenham 5-3-2

Sondages

Qui est l'homme du match PSG - Tottenham ?
- Fin dans 2h
Prono

Qui va gagner ?
1 PSG N NUL 2 TOT
1151 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 1 #3 Logo Tottenham Randal Kolo Muani 1
Tirs (%)
#1 Logo Tottenham Randal Kolo Muani 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 3/5 60% #3 Logo Tottenham Richarlison 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 5
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 5 #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 4 #3 Logo Tottenham Xavi Simons 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 109
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 0/3 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Pape Matar Sarr 8/10 80% #2 Logo Tottenham Rodrigo Bentancur 6/8 75% #3 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Tottenham Pedro Porro 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 3 #3 Logo Tottenham Rodrigo Bentancur 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Pape Matar Sarr 2/2 100% #2 Logo Tottenham Richarlison 5/7 71% #3 Logo Tottenham Rodrigo Bentancur 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 0/5 0% #2 Logo Tottenham Djed Spence 0/5 0% #3 Logo Tottenham Randal Kolo Muani 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham João Palhinha 0/2 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 58/60 97% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 72/75 96% #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 90/95 95%
Corners et centres réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 25 #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 21

Classement buteurs

#5 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 4 #28 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
D
V
N
D
N
V
D
D
Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 0% 0 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Désiré Doué Désiré Doué Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Achraf Hakimi Achraf Hakimi Blessure à la cheville
Yves Bissouma Yves Bissouma Blessure à la cheville James Maddison James Maddison Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup

Top commentaires

Fabien Boissie 21:37 C le genre de match ou Ramos aurait pu faire mal mais bon c'est mon avis... 7
Match PSG - Tottenham en direct commenté

5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 26 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Tottenham (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Tottenham. Ce match aura lieu le mercredi 26 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Tottenham.

Arbitres

Felix Zwayer arbitre principal
0.8
1.5
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Robert Kempter arbitre assistant
Christian Dietz arbitre assistant
Daniel Schlager quatrième arbitre
Christian Dingert arbitre VAR
Sören Storks arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37019
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 26 novembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 5
Diffusion CANAL+
Code PSG-TOT
Zone Europe
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Tottenham
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre PSG et Tottenham ?

PSG a remporté la rencontre sur le score de 5-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Tottenham en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match PSG Tottenham en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Tottenham ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, Q. Ndjantou, B. Barcola.

Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par T. Frank évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : G. Vicario, M. van de Ven, C. Romero, A. Gray, D. Spence, Pedro Porro, R. Bentancur, L. Bergvall, P. Sarr, R. Kolo Muani, Richarlison.

Qui arbitre le match PSG Tottenham ?

Felix Zwayer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Tottenham ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Tottenham ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Tottenham ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Tottenham : Richarlison 35', R. Kolo Muani 50' 73'.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : Vitinha 45' 53' 76' (sp.), Fabián Ruiz 59', W. Pacho 65'.

Top commentaires

Fabien Boissie 21:37 C le genre de match ou Ramos aurait pu faire mal mais bon c'est mon avis... 7 Répondre
