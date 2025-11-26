Notes des joueurs
Statistiques
SondagesVoir tous
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Classement buteurs
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match PSG - Tottenham en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 26 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Tottenham (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Tottenham. Ce match aura lieu le mercredi 26 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Tottenham.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre PSG et Tottenham ?
PSG a remporté la rencontre sur le score de 5-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Tottenham en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match PSG Tottenham en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Tottenham ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, Q. Ndjantou, B. Barcola.
Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par T. Frank évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : G. Vicario, M. van de Ven, C. Romero, A. Gray, D. Spence, Pedro Porro, R. Bentancur, L. Bergvall, P. Sarr, R. Kolo Muani, Richarlison.
- Qui arbitre le match PSG Tottenham ?
Felix Zwayer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Tottenham ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Tottenham ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Tottenham ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Tottenham : Richarlison 35', R. Kolo Muani 50' 73'.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : Vitinha 45' 53' 76' (sp.), Fabián Ruiz 59', W. Pacho 65'.