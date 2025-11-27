Maxwell pourrait rebondir à l’Ajax

Retiré des terrains depuis 2017, Maxwell avait ensuite posé les premières pierres de sa carrière de dirigeant à Paris. L’ancien latéral brésilien avait notamment occupé le poste de coordinateur sportif du PSG entre 2017 et 2019, s’affirmant comme l’adjoint d’Antero Henrique (il servait de lien entre le groupe professionnel et la direction).

Six ans après cette dernière fonction, l’ex-défenseur parisien pourrait retrouver un poste à en croire la presse néerlandaise. D’après Telegraaf, il se serait entretenu avec les dirigeants de l’Ajax au sujet du poste de directeur technique. Il ne serait en revanche pas le seul candidat puisque Jordi Cruijff, passé par le Barça en tant que joueur mais aussi conseiller technique du club, postule également.