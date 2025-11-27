Le Portugal remporte la Coupe du monde U17

La Coupe du monde U17 au Qatar se clôturait ce jeudi avec la finale entre le Portugal et l’Autriche. Impressionnante depuis le début de la compétition avec une attaque de feu et une défense infranchissable, la formation portugaise était favorite de cette finale face à une équipe autrichienne qui a surpris son monde depuis le début de la compétition.

Et la logique a été respectée dans ce match puisque le Portugal a remporté cette finale 1-0. C’est le jeune Anisio Cabral, qui évolue du côté de Benfica, qui a inscrit l’unique but du match peu après la demi-heure de jeu. Le Portugal remporte donc ce Mondial U17 et il faudra suivre cette génération.