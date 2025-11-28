Serie A : Côme poursuit son excellent début de saison en battant Sassuolo

Cesc Fabregas commence doucement à devenir un entraîneur qui pèse dans le football italien. Le tout jeune coach espagnol a fait de la petite équipe de Côme, une formation solide du football italien. Et il le confirme cette saison. Ce vendredi soir, pour la 13e journée, le club a déroulé son football et s’est imposé avec Sassuolo.

Le match a parfaitement débuté grâce au but d’Anastasios Douvikas peu avant le quart d’heure de jeu. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont inscrit un nouveau but grâce à Alberto Moreno (2-0). Avec ce succès, Côme est 6e du classement avec toujours une seule petite défaite à son actif.