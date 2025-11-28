Aitana Bonmatí n’aurait pas donné le Ballon d’Or à Dembélé

Aitana Bonmatí est probablement la meilleure joueuse du monde. Double Ballon d’Or (2024, 2025), la milieu de terrain de 27 ans était aux côtés d’Ousmane Dembélé à Paris il y a quelques semaines pour récupérer le Graal des distinctions individuelles. Pourtant, comme elle l’a confié à la Cadena SER, elle ne l’aurait pas forcément donné au Français…

« Pour moi, le joueur top c’est Pedri. Je crois qu’il n’est pas assez respecté au niveau des prix individuels. Il apporte beaucoup à ses équipes. Dans le milieu du Barça ou de la sélection, il est primordial, et ça se sent qu’il n’est pas là. […] Sans enlever du mérite à Lamine Yamal ou à Dembélé, on a tendance à mettre en avant les joueurs offensifs, ceux qui n’ont pas de stats sont moins mis en valeur », a-t-elle expliqué.