Luis Enrique est la priorité de Liverpool

Après la défaite en Ligue des Champions face au PSV, Liverpool est plus que jamais embourbé dans une crise. Malgré cela, Arne Slot a toujours la confiance de ses dirigeants. Hier, le Daily Mail a assuré que le Néerlandais est maintenu pour le moment. Mais ce vendredi, The Sun précise que les têtes pensantes des Reds commencent à regarder du côté des entraîneurs.

Le média anglais indique que faire revenir Jürgen Klopp pour un intérim est possible. Mais la cible de rêve de Liverpool se nomme Luis Enrique. Le coach du PSG est suivi depuis longtemps par les dirigeants du LFC, qui l’ont toujours dans leur viseur selon The Sun. On l’imagine mal quitter Paris pour Liverpool dans quelques mois. Cela ne restera a priori qu’un rêve pour les dirigeants des Reds.