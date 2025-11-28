Menu Rechercher
Commenter 38
Premier League

Luis Enrique est la priorité de Liverpool

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luis Campos et Luis Enrique @Maxppp

Après la défaite en Ligue des Champions face au PSV, Liverpool est plus que jamais embourbé dans une crise. Malgré cela, Arne Slot a toujours la confiance de ses dirigeants. Hier, le Daily Mail a assuré que le Néerlandais est maintenu pour le moment. Mais ce vendredi, The Sun précise que les têtes pensantes des Reds commencent à regarder du côté des entraîneurs.

La suite après cette publicité

Le média anglais indique que faire revenir Jürgen Klopp pour un intérim est possible. Mais la cible de rêve de Liverpool se nomme Luis Enrique. Le coach du PSG est suivi depuis longtemps par les dirigeants du LFC, qui l’ont toujours dans leur viseur selon The Sun. On l’imagine mal quitter Paris pour Liverpool dans quelques mois. Cela ne restera a priori qu’un rêve pour les dirigeants des Reds.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (38)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier