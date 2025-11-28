Menu Rechercher
Everton : Idrissa Gueye suspendu trois matches après sa gifle

Idrissa Gueye a giflé Michael Keane @Maxppp

Lors de la rencontre opposant Everton à Manchester United à Old Trafford, Idrissa Gana Gueye s’était illustré à la 13e minute de jeu. Et pas de la plus belle des manières. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’était, en effet, embrouillé avec son coéquipier Michael Keane avant de le gifler. Si les deux hommes se sont depuis réconciliés sur le ring, la sanction est finalement tombée.

En conférence de presse, David Moyes a ainsi annoncé que l’appel d’Everton suite au carton rouge reçu par Idrissa Gueye après sa gifle avait été rejeté. L’international sénégalais manquera donc les trois prochains matches des Toffees. «Nous avons fait appel et notre appel a été rejeté. On ne nous a donné aucune raison pour laquelle il a été rejeté», a notamment déclaré Moyes.

