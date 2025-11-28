PSG : les nouveaux mots flatteurs de Luis Enrique pour Vitinha

Impressionnant depuis son arrivée au PSG, Vitinha semble encore avoir passé un nouveau cap. Preuve de sa montée en puissance ? Cette nouvelle masterclass réalisée contre Tottenham, mercredi soir, avec un triplé à la clé. Dithyrambique au sujet de son protégé, Luis Enrique s’est encore enflammé, ce vendredi, en conférence de presse avant le déplacement des siens à Monaco.

«Vous aimez beaucoup classer les joueurs. S’il faut juger le niveau de Vitinha, il faut regarder ses saisons précédentes comment il a changé, comment nous attaquons, comment nous gérons les matchs. C’est bien d’avoir un joueur comme lui, il aime jouer au football. Il est très différent de Busquets qui a été top mondial. Vitinha est top mondial, sans aucun doute. Comme staff, on a bien géré la manière pour trouver un Vitinha top et très positif pour l’équipe et en même temps avoir un joueur qui joue pour l’équipe».