Luis Enrique s’enflamme pour Paul Pogba

Demain à 17 heures, le Paris Saint-Germain va défier l’AS Monaco au stade Louis II. Les Parisiens croiseront la route de Paul Pogba, qui a fait son grand retour sur les terrains le week-end dernier. Ce qui réjouit Luis Enrique.

«C’est une bonne nouvelle d’avoir un joueur d’un tel niveau de retour. Il est encore le présent et l’avenir du football. Monaco, c’est une équipe plus ou moins comme nous avec des joueurs d’une top qualité individuelle. Je ne me rappelle d’aucun match facile à Monaco et ce sera la même chose demain. On doit défendre de la meilleure manière, c’est un match de Ligue des champions», a confié l’Asturien face à la presse.

