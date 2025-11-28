OM : De Zerbi n’a pas dormi pendant deux nuits avant Newcastle

Un entraîneur ne se repose jamais vraiment. Il pense toujours à la séance du lendemain, la disposition tactique du prochain match. La rencontre de Newcastle a causé de sacrés maux de tête à Roberto De Zerbi. L’entraîneur marseillais a confié en conférence de presse avoir passé deux nuits blanches avant la rencontre pour dessiner son onze de départ. Entre la blessure d’Aguerd, la titularisation du jeune Bakola et l’équilibre global, le coach italien a mis beaucoup de temps à se décider. Il a finalement opté pour le jeune milieu de terrain, malgré son inexpérience, car il souhaitait le faire débuter au Vélodrome, dans un contexte plus facile.

«Je n’ai pas dormi pendant deux nuits avant Newcastle quand on m’a dit qu’Aguerd ne pouvait pas jouer. Je pensais soit à Gomes, O’Riley, Nadir, Mason en 10… Parfois, on cherche la situation la plus difficile mais on laisse la solution la plus facile et j’ai choisi la plus simple. Bakola s’améliore et méritait de jouer. Qu’il ait 17, 18 ou 42 ans, s’il me donne des garanties mentales, c’est le problème de l’entraîneur. Soit il repousse à chaque fois, soit il le lance sur le terrain. J’ai revu l’entraînement de Bakola de samedi dernier et j’ai pensé que ça pouvait être le bon match pour lui. Mais je ne l’aurais pas fait jouer si on n’avait pas joué au Véldorome. Ce stade aide les jeunes».