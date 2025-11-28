Lionel Messi fait mieux que Kylian Mbappé, Harry Kane et Erling Haaland

À 38 ans, Lionel Messi continue d’empiler les performances hors norme et porte l’Inter Miami vers le titre de MLS, son grand objectif du moment. Après l’élimination précoce de l’an dernier, l’équipe désormais dirigée par Javier Mascherano n’est plus qu’à un match de la finale après un large succès 4-0 à Cincinnati. Et si l’enthousiasme est aussi fort à Miami, c’est parce que Messi marche littéralement sur la MLS : il domine en 2025 le classement des buteurs, des passeurs et cumule 71 contributions décisives, mieux que Mbappé (68), Kane (62) ou encore Haaland (58), pourtant au sommet de leur carrière. Cette saison encore, il mène toutes les statistiques : 38 buts (club et sélection) et une action décisive toutes les 44 minutes, là où Haaland en est à 51 minutes et Mbappé à 58 minutes.

Le phénomène dépasse même le terrain. En effet, selon Marca, l’Inter Miami a vendu 2,1 millions de maillots en 2025, devançant l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (1,2 million). Porté par cet impact colossal et une forme étincelante, Messi vise désormais une fin de saison parfaite avant une coupure de deux mois et un été qui devrait le mener, sauf énorme surprise, vers sa dernière Coupe du Monde avec l’Argentine. À ce rythme, impossible encore de prédire jusqu’où il ira encore…