Menu Rechercher
Commenter 13
CDM

CdM 2026 : les mots de Donald Trump avant le tirage au sort

Par Josué Cassé
1 min.
Gianni Infantino Donald Trump @Maxppp

Présent à Washington DC pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, Donald Trump, président des USA, a affiché son engouement à moins de 200 jours de la compétition. Interrogé sur les chances américaines dans cette compétition, l’homme de 79 ans a avoué que les USA avaient une petite chance.

La suite après cette publicité

«C’est un grand honneur d’être ici. Gianni (Infantino) a fait un travail fantastique. Les ventes de billets battent des records, c’est génial. Est-ce que les États-Unis ont une chance de gagner la Coupe du monde ? Je pense que oui, ils ont une petite chance. C’est une compétition difficile mais on a une chance. Quel pays je vais soutenir ? Vous savez, j’ai l’habitude de soutenir beaucoup de pays. Mais ce coup-ci, je vais surtout être derrière les États-Unis», a ainsi déclaré Trump à RMC Sport.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
États-Unis

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
États-Unis Flag États-Unis
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier