CdM 2026 : les mots de Donald Trump avant le tirage au sort

Présent à Washington DC pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, Donald Trump, président des USA, a affiché son engouement à moins de 200 jours de la compétition. Interrogé sur les chances américaines dans cette compétition, l’homme de 79 ans a avoué que les USA avaient une petite chance.

«C’est un grand honneur d’être ici. Gianni (Infantino) a fait un travail fantastique. Les ventes de billets battent des records, c’est génial. Est-ce que les États-Unis ont une chance de gagner la Coupe du monde ? Je pense que oui, ils ont une petite chance. C’est une compétition difficile mais on a une chance. Quel pays je vais soutenir ? Vous savez, j’ai l’habitude de soutenir beaucoup de pays. Mais ce coup-ci, je vais surtout être derrière les États-Unis», a ainsi déclaré Trump à RMC Sport.