Barça : Deco rembarre Lionel Messi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
messi @Maxppp

Une last dance au Barça pour Lionel Messi ? Beaucoup de supporters barcelonais rêvent de voir la légende revenir au Camp Nou pour faire une dernière pige et faire ses adieux au foot sous la tunique blaugrana. Surtout que le retour remarqué de l’Argentin à Barcelone il y a quelques semaines avait été perçu, par certains, comme un premier pas pour une réconciliation…

Mais dans un entretien sur la Cadena SER, Deco a douché les espoirs de beaucoup de monde. « Je ne pense pas que ce soit possible, et il est sous contrat, ça n’a jamais été envisagé. Leo c’est Leo, il pourrait apporter, c’est un grand joueur mais c’est un sujet dont on ne va pas parler, c’est de la spéculation », a indiqué le directeur sportif. Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
