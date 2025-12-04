Hugo Lloris prolonge au Los Angeles FC

À 38 ans, Hugo Lloris continue l’aventure en Major League Soccer. Le portier français vient de prolonger son contrat avec le Los Angeles FC, un club avec lequel il a disputé 91 matches et remporté une Coupe des États-Unis en 2024.

«Le LAFC a prolongé le contrat du gardien Hugo Lloris d’un an, jusqu’en 2026, avec une option pour 2027», indique le club californien dans son communiqué. Pour rappel, l’ancien gardien de Tottenham évolue chez les Black and Gold depuis décembre 2023.