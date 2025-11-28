Metz - Rennes : l’attitude lunaire de Koffi Kouao qui refuse de s’échauffer

C’est une image pour le moins surprenante dévoilée par Ligue1+ ce vendredi soir. En avant match de ce Metz-Rennes, le défenseur Koffi Kouao a tout simplement refusé de s’échauffer, préférant s’asseoir sur le ballon plutôt que de participer à l’échauffement collectif.

La raison ? Pour la première fois de la saison, le latéral droit de 27 ans débute sur le banc. Il avait été titulaire à tous les matches de Ligue 1 et commençait à monter en puissance. Mais son coach Stéphane Le Mignan a visiblement décidé de faire confiance à un autre joueur ce soir. Et Kouao n’a pas apprécié.