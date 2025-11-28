Ligue 1 : victorieux à Metz, Rennes enchaîne et se place dans le top 4

En ouverture de la 14e journée de Ligue 1, le FC Metz avait l’occasion de sortir provisoirement de la zone rouge. Mais pour cela, il fallait venir à bout d’un Stade Rennais revigoré depuis le mois de novembre. En cas de succès, les hommes d’Habib Beye pouvaient prendre provisoirement la quatrième place de Ligue 1 et continuer leur belle série. Rapidement, le SRFC a été très dangereux et s’est offert la première occasion franche de la soirée avec un centre directement sur la tête d’Embolo, qui loupait le cadre (16e).

La suite après cette publicité

Et Rennes s’est rapproché du but en trouvant la transversale sur une frappe puissante de Rongier (16e), avant un nouveau montant trouvé sur un corner rentrant de Cissé (18e). Mais après une bonne combinaison, Embolo pouvait remettre en retrait à Rongier qui, cette fois, ouvrait le score (1-0, 22e). Mais les Messins ont eu les opportunités pour revenir après avoir subi la tempête, mais Hein était d’abord rattrapé par Brassier (30e), avant que Yegba ne loupe complètement sa reprise à quelques centimètres du but de Samba (34e).

Samba a sauvé Rennes

Rennes se laissait endormir et ne contrôlait plus le jeu après 20 bonnes premières minutes. Asoro, entré en cours de match, était contré in extremis par Jacquet (43e). Toujours malmenés dans le jeu, les Bretons parvenaient tout de même à s’offrir les meilleures occasions en trouvant le poteau une troisième fois (45e), ou par Lepaul, qui loupait le cadre (63e). Mais malgré cela, Rennes reculait et Metz pouvait avoir quelques regrets de ne pas s’appliquer assez offensivement.

La suite après cette publicité

Et malgré un bon visage et une double parade décisive de Samba en duel (90e+1), Metz n’a pas réussi à revenir et replonge avec cette deuxième défaite consécutive qui laisse les Grenats au 17e rang, et la possibilité pour Nantes et Lorient, qui joueront ce week-end, de prendre le large. De son côté, le Stade Rennais a réalisé le bon coup du week-end en se replaçant au 4e rang, avec quatre victoires consécutives et avant un déplacement au Parc des Princes face au PSG.