OM : les mots terribles de Chancel Mbemba sur sa dernière année

C’était une aventure passionnée qui a été réduite à néant. L’été dernier, Chancel Mbemba a quitté l’OM après un an sans jouer sous le maillot olympien. Une fin douloureuse, qui se poursuivra désormais sur le terrain judiciaire puisque le défenseur congolais a porté plainte contre son ancien employeur pour sa mise à l’écart. Dans un entretien accordé à Canal+, il a évoqué sa dernière année, qu’il dit avoir très mal vécue par rapport à ce qui se disait dans la presse.

«Si je sais pourquoi je me suis embrouillé avec Marseille et j’ai été mis de côté ? Mon avocat sait, mais moi, c’est le foot. Moi, j’ai subi une année de torture dans la presse, de la torture morale, mais je ne sais pas, je ne sais pas…», a déclaré le Lillois dans un entretien qui sera diffusé ce soir.