Süper Lig

Turquie : le but gag de Gaziantep… qui marque pendant une altercation

Par André Martins
1 min.
Ballons de foot @Maxppp
Gaziantep FK 1-2 Eyüp

Scène pour le moins cocasse en Turquie. Alors qu’Eyupspor menait 2-0 dans le temps additionnel face à Gaziantep lors de la 14e journée de Süper Lig, Emmanuel Boateng a pu marquer dans le but vide et réduire l’écart en profitant d’un accrochage collectif. Deux joueurs, Drissa Camara et Robin Yalcin, en venaient aux mains dans la surface d’Eyupspor, provoquant l’arrivée de plusieurs coéquipiers, dont le gardien visiteur qui avait quitté sa cage pour calmer les tensions.

beIN SPORTS Türkiye
👀 Gaziantep FK x ikas Eyüpspor maçının son dakikalarında çok ilginç gol!

⚽ Drissa Camara ile Robin Yalçın'ın tartışma yaşadığı anlarda, Emmanuel Boateng topu ağlarla buluşturdu...

#GFKvEYP #beINSPORTS
Boateng a alors frappé depuis l’entrée de la surface dans une cage complètement désertée et son but a bien été validé malgré l’espoir du gardien de voir le jeu arrêté. La rencontre s’est finalement achevée sur le score de 2-1, ce but étant bien trop tardif pour espérer un renversement du score. Mais les joueurs sur le terrain auront probablement retenu la leçon : le jeu se poursuit lorsque l’arbitre ne siffle pas.

Pub. le - MAJ le
