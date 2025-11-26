Portugal : une gigantesque polémique éclate après la sanction absurde de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo occupe le terrain médiatique. Ces derniers jours, la star portugaise fait parler d’elle. Dimanche, ce sont ses qualités de footballeur qui ont été louées après son incroyable ciseau face à Al-Khaleej en Saudi Pro League (4-1). Mardi, il a aussi été question de ses talents d’homme d’affaires qui ont été salués puisqu’il a lancé un nouveau projet de club privé haut de gamme réservé à une élite à Madrid. Dans le même temps, CR7 a aussi appris une bonne nouvelle puisque la FIFA a décidé de ne le sanctionner que d’un match de suspension après son carton rouge reçu face à l’Irlande du Nord il y a quelques jours. Le quintuple Ballon d’Or avait lâché un coup de coude à Dara O’Shea.

CR7 n’a écopé que d’un match de suspension

Critiqué au Portugal, où on n’a pas apprécié son vilain geste et son expulsion avant un match important face à l’Arménie, CR7 risquait 3 matches de suspension. Il aurait ainsi manqué 2 rencontres de la Coupe du Monde 2026, puisque le rassemblement de mars prochain sera dédié à des matches amicaux. Bien décidée à sauver sa star, la fédération portugaise de football (FPF) a préparé son dossier, précisant qu’il s’agissait de la première expulsion du joueur en 226 sélections et qu’avant cela son casier était vierge. De son côté, Roberto Martinez a aussi fait le travail publiquement pour défendre Cristiano Ronaldo tout en rappelant son importance pour l’équipe nationale, alors que certains supporters poussent pour qu’il ne soit pas titulaire.

«Chacun a son avis. J’ai vu que lorsque nous gagnons et que Cristiano marque, la presse se demande ce que nous ferons sans lui. Quand il ne marque pas, la question est : comment pouvons-nous gagner avec un joueur de 40 ans ? C’est plus simple pour nous. Il joue parce qu’il a marqué 25 buts lors de ses 30 derniers matches.» Le coach du Portugal pourra finalement compter sur son attaquant, qui n’a écopé que d’un match de suspension par la FIFA. «Conformément à l’article 27 du code disciplinaire de la FIFA, l’exécution des deux matches restants a été suspendue pour une période de sursis d’un an. Si Cristiano Ronaldo commet une autre infraction de nature et de gravité similaires pendant la période de sursis, la suspension prévue dans la décision disciplinaire sera automatiquement révoquée et les deux matchs restants devront être purgés immédiatement lors des prochains matchs officiels.»

Un traitement de faveur pour la star portugaise ?

Le joueur d’Al-Nassr et sa sélection sont donc soulagés. Mais cette décision fait beaucoup parler ici et là. C’est le cas au Portugal où Record est content mais aussi surpris par cette décision. «Contrairement aux attentes initiales, Cristiano Ronaldo n’a écopé que d’un match de suspension infligé par la FIFA suite à son expulsion contre l’Irlande. La sanction du Portugais est donc purgée – il a manqué la victoire 9-1 contre l’Arménie – et il pourra participer à la Coupe du Monde 2026.» A Bola, de son côté, est un peu plus dur. « La FIFA a deux poids, deux mesures. Je ne crois pas qu’un autre joueur que Ronaldo aurait été pardonné… », a notamment déclaré le journaliste Alexandre Teixeira. Mais il n’y a pas qu’au pays que sa sanction fait jaser.

En Irlande du Nord, la BBC rappelle qu’il aurait dû être suspendu plus longtemps. «Cristiano Ronaldo, 40 ans, a été expulsé pour un coup de coude dans le dos de Dara O’Shea lors de la défaite 2-0 du Portugal en qualifications plus tôt ce mois-ci. Les comportements violents entraînent normalement une suspension de trois matches, mais Cristiano Ronaldo a du sursis pour ses deuxième et troisième matches pendant un an.» En Angleterre, le Daily Mail s’interroge sur le timing de cette annonce de la FIFA. «Cristiano Ronaldo jouera bien le match d’ouverture de la Coupe du monde : la FIFA autorise le Portugal à jouer son joueur vedette grâce à une décision inédite, malgré l’exclusion pour conduite violente contre l’Irlande – une semaine après sa rencontre avec le président américain Donald Trump.»

Une sanction qui indigne

La publication anglaise poursuit : «une décision rare (ses 2 matches avec sursis, nldr), prenant en compte le fait que le carton rouge était sa première expulsion en 226 sélections avec son pays. Cette décision représente un atout considérable pour Cristiano Ronaldo et le Portugal, et intervient une semaine seulement après sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche.» C’est aussi l’avis du média anglais IPaper. «Le sursis accordé à Cristiano Ronaldo en Coupe du monde est décevant. La semaine dernière, Cristiano Ronaldo a passé du temps à Washington en compagnie du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, du président américain Donald Trump et du président de la FIFA Gianni Infantino. Elon Musk était également présent, ce qui pourrait laisser penser qu’il a suffisamment purgé sa peine. Seul hic : Ronaldo semblait ravi tout au long du séjour. Une véritable surprise pour nous tous.»

Le média ajoute : «mardi, l’information a fait la une : la FIFA avait miraculeusement annulé la suspension de Cristiano Ronaldo (…) Désormais, l’un des joueurs vedettes de la compétition sera disponible. On comprend aisément le message, vu l’écart abyssal qui se dessine. Au moins, les plus virulents détracteurs sur les réseaux sociaux seront ravis (…) C’est du jamais vu. Le principal problème, évidemment, c’est que c’est scandaleux. Les règles existent pour une raison et on suppose qu’elles sont appliquées de manière uniforme et équitable. Ce résultat était tellement flagrant et scandaleux qu’on a (naïvement) cru que même la FIFA ne tenterait pas le coup.» Le Telegraph va dans le même sens, en étant moins virulent.

Sa récente rencontre avec Trump est évoquée

«Cristiano Ronaldo évite une suspension de Coupe du Monde après une décision surprise de la FIFA (…) Cristiano Ronaldo a bénéficié d’un sursis surprise en Coupe du Monde après que la FIFA a suspendu une partie de sa suspension pour un carton rouge pour conduite violente. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que Ronaldo ait été l’invité vedette d’un dîner de gala avec Donald Trump et le président de la FIFA à Washington. Selon des sources de l’instance dirigeante, la réduction effective de la suspension était due au fait qu’il s’agissait de son premier carton rouge international de sa longue carrière. Il a été expulsé 12 fois en club. Le dernier joueur anglais à recevoir un carton rouge direct fut Raheem Sterling lors d’un match de préparation à la Coupe du Monde 2014. Il n’a écopé d’une suspension d’un match que pour une intervention téméraire sur Antonio Valencia. Les bannissements ne concernent que les matchs compétitifs, pas les matches amicaux avant le tournoi.» En Argentine, où on surveille toujours de près le rival de Lionel Messi, Olé est étonné.

«La FIFA surprend avec la sanction infligée à Cristiano Ronaldo. Bien que l’on ait spéculé sur une possible suspension de trois matchs consécutifs, comme le stipulait le règlement, ce qui l’aurait privé de deux des trois matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde, la FIFA a décidé de lui infliger une suspension d’un seul match. Il sera donc prêt pour son objectif principal en 2026.» En Espagne, AS parle de «l’astuce pour que Cristiano joue la Coupe du Monde». En Italie, le Corriere dello Sport, qui a titré «Infantino, deux poids, deux mesure»s, se questionne. «Cristiano Ronaldo a été littéralement gracié (…) Est-ce possible ? Est-il possible que le joueur que le monde entier connaît, et qui joue en Arabie Saoudite (à son grand bonheur…), risque de ne pas participer au plus grand spectacle du monde après le week-end ? Jamais. Et donc, une faille a été trouvée : une suspension d’un match (qu’il avait d’ailleurs déjà purgée contre l’Arménie, un match pratiquement sans enjeu) et les deux autres "gelés". Si CR7 récidivait, les deux suspensions s’ajouteraient. Mais nous y reviendrons. Pour l’instant, la Coupe du Monde est sauvée. Du moins pour lui…» La décision de la FIFA fait décidément parler.