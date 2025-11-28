LdN (F) : la France arrache la victoire in extremis contre la Suède

Éliminée en demi-finale, la France pouvait terminer son aventure en Ligue des nations sur une bonne note en venant à bout de la Suède, à Reims ce vendredi. Sans Marie-Antoinette Katoto, ni Selma Bacha, les Bleues ont dominé la première période, mais c’est bien la Suède qui s’est offerte les meilleures occasions, obligeant Peyraud-Magnin à faire la différence (16e et 29e). Mais peu avant la pause, Diani était accrochée dans la surface et offrait un penalty aux Françaises après examen du VAR. Un penalty transformé par Karchaoui pour l’ouverture du score (1-0, 45e+3).

Mais la France a été surprise en seconde période par une nouvelle attaque suédoise. Un bon centre trouvait la tête de Blackstenius pour l’égalisation (1-1, 67e). Tout était à refaire pour les Bleues, qui ne parvenaient pas à se trouver des occasions franches pour reprendre l’avantage, Geyoro inquiétait Falk, mais un hors-jeu était signalé (78e). Mais sur le tout dernier corner de Karchaoui, Mbock reprenait pour offrir la victoire (2-1, 90e+6) et une longueur d’avance avant le match retour en Suède, mardi.