Le RC Strasbourg traverse sa première zone d’ombre !

Si le Racing Club de Lens est au mieux et plane en tête de la Ligue 1, Strasbourg connaît, de son côté, une sérieuse méforme. Déjà lourdement battu contre le Stade Rennais, puis à Lens justement, les Alsaciens viennent d’encaisser une troisième défaite sur les cinq derniers matches contre le Stade Brestois, à la Meinau. Une défaite qui envoie le RCSA à la 8e place du classement, loin des objectifs européens du club de BlueCo. Une situation qui a obligé Liam Rosenior à hausser le ton dans la voix, mais aussi sur le terrain.

La suite après cette publicité

La victoire de prestige contre Crystal Palace, en Ligue Conference cette semaine, n’efface rien pour le manager alsacien, qui a fustigé son équipe. «Nous étions en totale maîtrise du match. On a très bien joué en première période. Je suis fatigué de répéter que mon équipe doit apprendre. Brest a eu un peu de possession dans notre moitié de terrain, mais ils n’ont pas tiré au but, et nous, on concède un penalty ridicule alors qu’il n’y a aucun danger. Ça n’a même pas changé le momentum (…) Je ne veux plus parler de naïveté ou de jeunesse. Nous sommes une équipe qui joue le haut de tableau. Nous devons apprendre maintenant. Plus apprendre en théorie, mais le mettre en pratique, parce que nous laissons filer des points», a-t-il lâché.

La suite après cette publicité

Liam Rosenior en colère

Et dans son coaching, Liam Rosenior n’a épargné personne. Entré à la 57e minute de jeu, Mathias Godo, recruté par Strasbourg cet été, a traversé la pelouse la tête basse en voyant son nom s’afficher au tableau d’affichage à la 84e minute, mais Rosenior assume : «ma responsabilité, c’est de prendre les meilleurs choix à l’instant T des matches. À ce moment-là, je pensais qu’on serait plus forts avec deux pointes et deux meneurs, et c’est pour cela que j’ai fait rentrer Sebastian Nanasi», a expliqué le manager du RCSA.

«On n’est plus là pour apprendre, en fait ! On a trop de potentiel pour lâcher ces matches, ces points. On peut faire une super saison, peut-être atteindre le top 4 (qui est à 4 longueurs). Il faut s’y mettre dès maintenant», a ajouté Rosenior, rejoint par Diego Moreira : «il y a des erreurs qu’on ne doit pas faire. On doit prendre de meilleures décisions dans notre gestion des matches. J’ai l’impression qu’on le dit chaque semaine. Sur le but de (Hugo) Magnetti, je dois faire mieux», a reconnu le Belge. Pour accrocher un nouveau rêve européen, Strasbourg va donc devoir hausser son niveau.