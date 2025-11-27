C4 : Strasbourg vient à bout de Crystal Palace

Après deux victoires et un nul dans cette Ligue Europa Conférence, Strasbourg affrontait un gros morceau de la compétition à la Meinau. Crystal Palace, européen pour la première fois de son histoire cette saison, apparaît comme l’un des favoris de la compétition, au même titre que les Alsaciens. Avec Högsberg en défense et Enciso dans le couloir droit de l’attaque, les locaux ont d’ailleurs abordé ce choc avec les meilleures intentions, à l’image des opportunités d’El-Mourabet (9e) et Enciso (20e). Ils ont malheureusement été cueillis sur leur premier temps faible. Mateta mangeait Högsberg au physique pour décaler Mitchell sur sa gauche, qui marquait d’un tir croisé (0-1, 33e). Strasbourg se montrait à la peine en cette fin de première période, frôlant un second but encaissé (37e puis 39e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Strasbourg 10 4 +3 3 1 0 7 4 18 Crystal Palace 6 4 +2 2 0 2 6 4

L’entrée de l’expérimenté Chilwell à la place du malheureux Högsberg, puis la pause faisaient du bien aux têtes strasbourgeoises. Au terme d’un très bon mouvement collectif initié par la déviation de Barco, Moreira lançait Nansi qui pouvait centrer pour Emegha (1-1, 53e). Les duels devenaient de plus en plus disputés, alors que les Eagles tentaient de faire basculer le match en leur faveur. Après une frayeur de Doukouré (59e), Penders réalisait un arrêt déterminant face à Pino (77e). Bien lui en a pris puisque dans la foulée, El-Mourabet était plus prompte à reprendre ce magnifique coup-franc d’Enciso sur la barre (2-1, 79e). Paez manquait le break d’un but qui aurait été formidable mais c’est bien Strsbourg qui s’impose pour monter sur le podium de cette phase de championnat de C4.