Ligue 1 : Brest surprend Strasbourg à la Meinau !

Début de ce dimanche de 14e journée de championnat de France avec un joli duel entre équipe qui sont sur des dynamiques bien opposées. Strasbourg, septième au classement de Ligue 1 au coup d’envoi et presque intouchable à la maison avec 5 victoires en 6 rencontres à La Meinau, accueillait Brest, dangereusement positionné en bas de tableau, deux points au-dessus de la zone rouge. Sans Valentin Barco, suspendu, ni Abdoul Ouattara, contre des Bretons aussi handicapés de certains joueurs importants comme Majecki, Locko ou Coulibaly, les Alsaciens se sont inclinés sur le score de 2-1.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Strasbourg 22 14 +6 7 1 6 25 19 12 Brest 16 14 -5 4 4 6 19 24

Sans trop de surprise, les hommes de Liam Rosenior se projetaient rapidement vers l’avant. Conscient qu’il fallait gagner pour ne pas être décroché du wagon européen suite aux succès de Rennes ou de Monaco hier, le RCSA prenait vite le contrôle du match et marquait même sur sa première vraie situation chaude. Côté gauche, Chilwel mettait un long centre en profondeur à ras de terre qui traversait la défense brestoise. Samuel Amo-Ameyaw avait suivi en arrivant lancé au deuxième poteau pour placer le cuir sous la barre (1-0, 11e). Bon début de match des locaux donc, qui étaient tout de même avertis par la suite, avec quelques situations intéressantes de Del Castillo notamment. Pas forcément sonnés par l’ouverture du score, les joueurs d’Eric Roy avaient du répondant et tentaient d’attaquer sur des attaques placées, mais ne passaient pas loin de la correctionnelle puisque juste avant la demi-heure de jeu, Panichelli écrasait une frappe sur la barre transversale.

Magnetti, éclair sur la Meinau

Solides derrière et bien organisés tactiquement pour ne laisser que très peu d’espaces aux véloces joueurs offensives du SB29, les Strasbourgeois jouaient tout en maîtrise mais Brest frôlait l’égalisation sur un tir puissant de Chotard, qui a flirté avec le montant droit de Penders (39e). La fin de première période s’enflammait puisque derrière, c’est Chilwell qui était proche d’ajouter un but à son compteur sur ce tir bien sorti par Coudert (41e), alors que ce dernier sortait une nouvelle intervention décisive sur Panichelli, auteur d’un joli ciseau (45e). Des occasions manquées que les Alsaciens pouvaient regretter, d’autant plus qu’au retour des vestiaires, Brest démarrait fort et allait vite être récompensé avec un penalty, offert par Amo-Ameyaw suite à une intervention rugueuse sur Diaz. Romain Del Castillo, du gauche, trompait parfaitement Penders pour égaliser (1-1, 55e). Et clairement, l’écurie bretonne n’allait pas se satisfaire de cette égalisation puisqu’elle repartait de plus belle. Mboup voyait ainsi sa tentative être bien captée par le portier alsacien (59e).

La suite après cette publicité

Avec Del Castillo à la baguette, Brest se montrait de plus en plus menaçant, mais pêchait encore dans le dernier geste. En face, on n’y était clairement plus et c’était surtout la défense qui tenait la baraque. Alors qu’on entrait dans les 20 dernières minutes du match, on sentait tout de même un petit sursaut d’orgueil chez le Racing, et Diego Moreira, entré en deuxième période, commençait à créer du danger devant. Coudert évitait le deuxième but des Strasbourgeois avec une nouvelle parade sur une tête d’Andrew Omobamidele (74e). Et alors qu’on semblait plus proche du 2-1 que du 1-2, c’est bien Hugo Magnetti qui a fait trembler les filets. Un véritable golazo puisqu’après un long ballon en retrait de Baldé, le milieu de terrain décochait un missile lointain en pleine lucarne (1-2, 82e). Le score n’a plus bougé et Brest signe une bonne opération en remontant jusqu’à la douzième marche du classement, alors que le RCSA fait logiquement du surplace.