Indice UEFA : enfin une bonne nouvelle pour la France !

Si l’OGC Nice est l’éternel caillou dans la chaussure du football français avec un 17e match sans victoire en Coupe d’Europe face à Porto (défaite cuisante 0-3) après une ouverture du score éclair, il ne s’agit, fort heureusement, que d’une anomalie dans le paysage footballistique français qui a retrouvé des couleurs cette semaine.

Si l’AS Monaco a concédé un nul frustrant dans les dernières secondes à Chypre face à la rugueuse équipe de Pafos, les 5 autres représentants français l’ont emporté et de quelle manière puisque trois de nos clubs se sont offerts le scalp d’une formation anglaise. Le PSG a dominé Tottenham au Parc des Princes après un match spectaculaire (5-3) tandis que l’OM a renversé Newcastle (2-1) grâce à un grand Pierre-Emerick Aubameyang.

La France retrouve des couleurs malgré Nice

Autre formation de Premier League à avoir mordu la poussière hier en France, Crystal Palace, battue par une formidable équipe de Strasbourg qui a aussi renversé le club londonien en Conference League (2-1). Enfin en Ligue Europa, l’OL, actuel leader de la phase de Ligue, a terrassé le Maccabi Tel Aviv 6-0 grâce à un triplé de Corentin Tolisso tandis que le LOSC a étrillé le Dinamo Zagreb 4-0. Autant de performances qui permettent à la France de remonter au classement de la saison en cours mais aussi sur le classement sur les cinq dernières saisons si important pour les places qualificatives en Coupe d’Europe.

Actuellement cinquième avec 73,444 points, la France a, pour la première fois de la saison, grappillé 0,625 point sur l’Allemagne, actuel 4e au classement sur 5 ans. Quant aux Pays-Bas, 6e, ils réalisent l’une des pires saisons de ces dernières années et sont désormais reléguées à 8,744 points. De quoi voir l’avenir plus sereinement malgré ce fameux petit caillou dans la chaussure…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 28/11/2025 :

-1. Angleterre 10,944 points (9/9)

-2. Allemagne 9,857 points (7/7)

-3. Italie 9,571 points (7/7)

-4. Portugal 9,400 points (4/5)

-5. Pologne 9,375 points (4/4)

-6. Chypre 9,250 points (3/4)

-7. Espagne 9,250 points (7/7)

-8. France 8,267 points (7/7)

-9. Danemark 8,125 points (2/4)

-10. Grece 7,100 points (4/5)

…

-13. Pays-Bas 6,750 points (6/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 101,783 points

-2. Italie 90,517 points

-3. Espagne 84,203 points

-4. Allemagne 80,974 points

-5. France 73,444 points

-6. Pays-Bas 64,700 points

-7. Portugal 62,666 points

-8. Belgique 57,750 points

-9. Turquie 47,475 points

-10. Rep.Tchèque 44,300 points